БФ «Закят» отправил первый транш помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ в тесном контакте с благотворительным фондом «Инсан» Муфтията Дагестана объявил сбор средств для оказания помощи пострадавшим от наводнения в северокавказской республике. Сегодня фонду «Инсан» был переведен первый транш в размере 1,5 млн рублей, собранных неравнодушными мусульманами РТ, сообщает пресс-служба татарстанского фонда.

В акции активное участие принимают мечети и мухтасибаты Духовного управления мусульман Татарстана. На данный момент первоочередной необходимостью является борьба с последствиями стихии и срочная откачка воды из домов. Поэтому, согласно пожеланиям БФ «Инсан», сейчас средства собираются на следующее:

– защитные и изолирующие костюмы;

– специальная обувь и перчатки;

– аварийно-спасательное оборудование;

– индивидуальные спасательные средства, спасательные трапы, рукава и веревки;

– амортизирующие и надувные устройства;

– специализированные летательные аппараты;

– автоподъемники и автолестницы;

– аккумуляторы на солнечных батареях и другие виды аккумуляторов;

– налобные фонарики;

– электрогенераторы;

– таблетки для обеззараживания воды;

– консервы и каши быстрого приготовления и так далее.

Все необходимые закупки будут произведены непосредственно в Дагестане, подчеркнули в БФ «Закят».

В фонде призывают татарстанцев не оставаться равнодушными и принять участие в оказании помощи пострадавшим жителям Дагестана. Сбор средств организован через официальный сайт БФ «Закят» ДУМ РТ.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что из Дербентского района Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище эвакуированы более 4 тыс. человек.