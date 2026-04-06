В Дагестане из-за прорыва дамбы эвакуировали более 4 тыс. человек

Из Дербенткого района Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище эвакуированы более 4 тысяч человек, сообщает МЧС России.

По информации ведомства, частично эвакуированы жители четырех населенных пунктов: Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала.

«Вывезены 4 165 человек, в том числе 823 ребенка. Для жителей развернуты 6 пунктов временного размещения: в одном находятся 94 человека, в том числе 15 детей, остальные убыли к родственникам. В населенном пункте Мамедкала подтоплено 258 частных домов», – говорится в сообщении ведомства.

По прогнозу, дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков. Все экстренные службы республики работают круглосуточно.