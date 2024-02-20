Молодежь Казани рассказала, как узнала об «Играх будущего»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», соревнования которого уже начались в Казани, а официальное открытие намечено на 21 февраля, смог вызвать ажиотаж среди молодого поколения. Подросткам и молодым людям интересна сфера киберспорта, а особенно соревнования с таким огромным выигрышем — в 10 млн долларов. Многие узнают о мероприятии через социальные сети, любимых стримеров и рекламу в соцсетях.

«„Игры будущего” — это что-то Новое с большой буквы. Теперь к компьютерным играм и к киберспорту в целом относятся не так скептически, и даже у взрослого поколения появляется к этому интерес. Впервые о них я узнала в апреле прошлого года, когда запустили обратный отсчет до турнира и эта новость буквально разлетелась по всему интернету», — заметила одна из жительниц Казани.

Девушку больше впечатлил масштаб подготовки, нежели сами игры. Она сравнила их с Универсиадой 2013 года и с Олимпиадой. «Хотелось бы посмотреть, как будет проходить „Лазертаг” — о такой игре я впервые услышала именно в новостях об „Играх будущего”. И, наверное, посетить соревнования по хоккею на „Татнефть Арене”, она вместит 2,5 тыс. зрителей — думаю, это будет классно», — поделилась предпочтениями собеседница агентства.

«Большое впечатление произвел масштаб данного проекта, количество команд, а также необычное сочетание киберспорта с наукой и спортом», — заметила студентка Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Анастасия Лонская.

Анастасия сама является спортсменкой, ее команду пригласили в качестве волонтеров в МВЦ «Казань Экспо», где будут проходить основные события турнира. Так девушка и узнала о мероприятии. Больше всего студентку интересуют футбол и хоккей, и именно соревнования по этим видам спорта она будет смотреть. «Сочетание физической активности со зрелищностью киберспорта имеет большую перспективу развития для современного общества», — уверена Анастасия.

Студент Казанского федерального университета Андрей Иванов рассказал, что о турнире узнал через рекламу в поисковике «Яндекс». Билет он приобрел еще в начале января и будет теперь болеть за свою любимую команду из Китая в игре Dota 2. «Я предполагал, что будут приезжать политики, министры, но не думал, что президенты разных стран. На турнире будут очень медийные люди, и это я не только про певцов и стримеров. Представьте, что вы игрок и на вас все смотрят, абсолютно весь мир. Это тяжелый труд, и его нужно ценить. Желаю всем игрокам удачи, а некоторым победы», — сказал собеседник агентства.

«Отношусь супер к данному турниру, потрясающий вид соревнований. Я не подозревала, что это настолько известное мероприятие, большие игры, еще и на международном уровне», — поделилась ученица Высшей школы телевидения «Останкино» Арина Васильева. Студентка пойдет на некоторые соревнования, в первую очередь она ждет баскетбол. «Я считаю, что такого рода мероприятия принесут понимание для общественности, что это часть современного общества и за этим будущее», — выразила надежду Арина.

В турнире примет участие множество профессиональных игроков, с которыми подростки и молодые люди хотели бы увидеться вживую. У каждого из опрошенных есть свой фаворит, будь то известные футболисты Андрей Аршавин и Артем Дзюба или блогер Влад Бумага (А4).

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» официально откроется в Казани 21 февраля и продлится вплоть до 3 марта. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Они будут состязаться по 21 дисциплине.

Президент России Владимир Путин назвал эти соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире. Он сам и ряд лидеров зарубежных стран намерены посетить церемонию открытия. Раис Татарстана Рустам Минниханов уверен, что «Игры будущего» и предстоящие Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории. Мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» «станут новой цифровой Олимпиадой».

Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Звезды спорта и миллионные рейтинги трансляций: чего ожидать от «Игр будущего».