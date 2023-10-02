Модернизированный «Спутник V» поступит в медучреждения в декабре

Обновленная с учетом актуальных штаммов коронавируса Covid-19 вакцина «Спутник V» поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

«<…> вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», — пояснил собеседник агентства.

При этом академик РАН уточнил, что новый антигенный вариант вакцины давно уже был сделан в центре Гамалеи, а теперь поступили деньги, необходимые для клинических испытаний.

Upd. (21.31): По данным Управления Роспотребнадзора по РТ на 20 сентября, коронавирусом в Татарстане заболевали в восемь раз реже, чем за аналогичный период прошлого года. Новый штамм Covid-19 «пирола» до региона пока не добрался. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики к осторожности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нобелевскую премию по медицине в этом году дали за создание вакцин от коронавируса.