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Минниханов призвал жителей Татарстана к мерам профилактики из-за гриппа и ОРВИ
С учетом роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом жителям Татарстана стоит соблюдать меры профилактики. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Одной из основных форм профилактики Раис Татарстана назвал вакцинацию. «В республику поступило 824 тыс. доз вакцин против гриппа. В связи с ростом заболеваемости вакцинацией необходимо охватить до 60% населения республики. На сегодня вакцинировано 573 тыс. человек», — заметил он.
Кроме того, Рустам Минниханов поручил организовать входные фильтры в образовательных организациях и трудовых коллективах. К эффективным мерам профилактики, по его словам, также относятся ношение масок при появлении признаков ОРВИ, гигиена рук и использование антисептиков.
«<…> мы уже немножко расслабились <…>», — констатировал руководитель республики. «Уже маски ряд учреждений [ввели], вот Белый дом (Дом Правительства РФ — прим. Т-и) уже в масках ходит», — напомнил он.
За последнюю неделю в Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 46%, до 14 215 случаев. Начался и подъем заболеваемости коронавирусом Covid-19 — за неделю зафиксировано 89 случаев по сравнению с 65 ранее (таким образом, рост составил 37%). Впрочем, сейчас ОРВИ, включая Covid, обычно протекают в легкой форме.
Upd. (11.03): По данным Управления Роспотребнадзора по РТ на 20 сентября, коронавирусом в Татарстане заболевали в восемь раз реже, чем за аналогичный период прошлого года. Новый штамм Covid-19 «пирола» до региона пока не добрался.
Привиться от гриппа можно в поликлиниках Казани, а также в мобильных пунктах вакцинации около шести станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная», а также в двух торговых центрах — «Южный» и «Парк Хаус».
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