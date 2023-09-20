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COVID-19 в Татарстане заболевают в восемь раз реже, чем в этот же период в прошлом году
Ситуация в Татарстане по заболеваемости COVID-19 сегодня стабильная. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Каждую неделю в республике регистрируют до 75 случаев коронавирусной инфекции, что в 8,3 раза меньше, чем в этот же период в прошлом году.
«Прирост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю составил 24 случая. Это обусловлено формированием новых коллективов, что характерно для данного периода года», – рассказали агентству в Роспотребнадзоре Татарстана.
Речи о введении в республике каких-либо ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, на сегодня не идет, добавили в санитарном ведомстве.
«Татар-информ» сообщал, что в нескольких странах мира выявили новый штамм коронавирусной инфекции «пирола», который российские санитарные врачи уже назвали более заразным, чем его предшественники.
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