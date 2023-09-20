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Тесты, выявляющие новый вариант COVID-19 «пирола» есть, самого штамма в Татарстане – нет
Новый штамм коронавирусной инфекции «пирола» до Татарстана пока не добрался. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
В августе в нескольких странах мира обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции «пирола». Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что он более заразный, чем предыдущая версия инфекции – «омикрон».
«"Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "омикрона" и является более заразным. На сегодня В Республике Татарстан новый штамм не выявлен. Есть тесты, которые позволяют определить новый штамм», – рассказали «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Каких-то особенностей для лечения коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом «пирола», нет, объясняют санитарные врачи. Для лечения используются те же препараты, что и для лечения COVID-19, вызываемого другим штаммами.
«Татар-информ» сообщал, что ситуация в Татарстане по заболеваемости COVID-19 сегодня стабильная – заболевают в восемь раз реже, чем за аналогичный период прошлого года.
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