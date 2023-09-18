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Общество 18 сентября 2023 20:57

Роспотребнадзор назвал вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников

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Роспотребнадзор назвал вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Фото: Wikipedia.org

Новый вариант коронавируса «пирола» более заразен, чем «омикрон», передает РИА Новости информацию от пресс-службы Роспотребнадзора.

По их информации, у «пиролы» имеется несколько дополнительных мутаций в сравнении с ранее выявленным вариантом «омикрона». «Пирола» считает более заразным, чем предшествующие ему виды коронавируса.

В ведомстве отмечают, что согласно первым результатам лабораторных исследований, что провели в Китае и Швеции, пока отсутствуют основания ждать повторения ситуации с «омикроном».

В РФ есть тесты, способные выявить новый вариант коронавируса. Также присутствуют препараты, чтобы эффективно лечить от него зараженных.

#коронавирус #Здоровье
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