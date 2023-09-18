Роспотребнадзор назвал вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом

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Новый вариант коронавируса «пирола» более заразен, чем «омикрон», передает РИА Новости информацию от пресс-службы Роспотребнадзора.

По их информации, у «пиролы» имеется несколько дополнительных мутаций в сравнении с ранее выявленным вариантом «омикрона». «Пирола» считает более заразным, чем предшествующие ему виды коронавируса.

В ведомстве отмечают, что согласно первым результатам лабораторных исследований, что провели в Китае и Швеции, пока отсутствуют основания ждать повторения ситуации с «омикроном».

В РФ есть тесты, способные выявить новый вариант коронавируса. Также присутствуют препараты, чтобы эффективно лечить от него зараженных.