Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от коронавируса

Niklas Elmedhed / Nobel Media

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. Они отмечены за открытия, которые позволили разработать мРНК-вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Нобелевский комитет.

«Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против Covid-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года», — сказано в заявлении комитета, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter).

В сумме нобелиаты получат 11 млн шведских крон, что равняется примерно 1 млн американских долларов.

Каталин Карико начала заниматься биохимией еще у себя на родине, в Венгрии, в конце 1970-х годов, но в 1985-м эмигрировала в США. Там она и Эллиот Барнатан из Пенсильванского университета создали матричную РНК, способную встраиваться в клетки-мишени in vitro (вне организма). В 1997-м Карико познакомилась с Дрю Вайсманом, который был профессором того же университета.

Карико и Вайсману удалось открыть механизм, позволяющий избежать возникновения иммунного ответа человеческого организма на матричную РНК. В серии статей, публиковавшейся с 2005 года, они описали, какие модификации нуклеозидов помогают достичь такого эффекта.

На основе этой технологии были созданы такие вакцины от коронавируса, как Moderna и BioNTech/Pfizer. В сентябре 2021 года Карико и Вайсман уже были удостоены премии Breakthrough Prize за изучение соответствующего механизма.