В Челнах под «Прощание славянки» отправили первую группу мобилизованных – видео

В Набережных Челнах состоялась первая отправка мужчин в рамках частичной мобилизации в России. С оркестром, аплодисментами и напутственными словами провожал солдат и офицеров мэр города Наиль Магдеев.

«Мы верим в вас, мы ждем вас, всех без исключения живыми и здоровыми. Мы уважаем вас. Мы надеемся на вас. Служите честно нашей с вами Отчизне, пусть нам Бог поможет. Вперёд!» — напутствовал Магдеев.

Уходивший автобус с экипажем провожали маршем «Прощаниее славянки» и аплодисментами, которые звучали в честь отцов, мужей и детей, отправившихся защищать нашу Родину.

Градоначальник также опроверг информацию, ранее распространившуюся в соцсетях, что якобы из Челнов частичной мобилизации подлежат 3 тыс. человек.

«На данный момент уже сформированы списки граждан подлежащих мобилизации, в нашем городе их 1200 человек, 90 из них офицеры. Сегодня на выполнение специальной военной операции отправились 74 челнинца», — отметил он.

Магдеев рассказал и о мерах поддержки: детям и семьям мобилизованных граждан будет оказана материальная поддержка: бесплатное горячее питание в школах и бесплатное посещение детского сада. Меры поддержки начнут оказывать с 1 октября.

Также он пояснил, как реагировать, если принесли повестку. «Пришли, чтобы провести определённую сверку документов. У меня есть водитель, который вместе со мной работает. Ему порядка 45 лет, он вчера сходил по повестке, я его отпустил с работы. Сегодня он пришел и рассказал, что посмотрели мою военно-учетную специальность и поставили в третий эшелон призыва, если до этого дойдет. Поэтому когда приходит повестка, это не говорит о том, что завтра человека призовут в зону специальной военной операции», — заключил градоначальник.