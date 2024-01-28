Михалков заявил, что не рассказывал Путину о «голой вечеринке» Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак обвинила режиссера Никиту Михалкова, что именно он рассказал Президенту РФ Владимиру Путину о так называемой «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой — якобы именно после этого ее участники начали сталкиваться с различными проблемами. Кинематографист заявил, что такого разговора не было.

«<…> наконец-то смогла узнать, кто же донес Президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео <…>», — написала Собчак, сославшись на анонимных осведомленных собеседников.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с Президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес Президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся <…> в клубе „Мутабор“ <…>», — отреагировал на это обвинение Михалков в своем Telegram-канале.

Upd. (19.22): Блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked, которая прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. В ней приняли участие артисты Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза, Лолита Милявская, а также Ксения Собчак и ряд других публичных фигур. Дресс-код мероприятия призывал участников быть «практически голыми». Постфактум Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на некоторых фотографиях и видеозаписях с вечеринки.

Позднее, 16 января, Президент РФ Владимир Путин сравнил ценности участников специальной военной операции и тех, кто «прыгает без штанов на каких-нибудь мероприятиях». Через десять дней, 26 января, он сказал, что элиту России нужно формировать из участников СВО, а не из тех «чудиков», которые «гениталии обнажают».

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».