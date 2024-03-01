Мишустин дал ряд поручений Правительству по итогам послания Президента

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел сегодня заседание Правительства, на котором дал ряд поручений Кабмину по итогам послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«Президент определил целый ряд стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать Правительству, министерствам, ведомствам и нашим регионам ближайшие шесть лет», — сказал глава Кабмина.

В социальной сфере ключевым направлением стала поддержка семей с детьми, особенно многодетных. Главой государства был озвучен подробный пакет мер, начиная от запуска профильных национальных проектов до точечных решений. Среди них:

продление семейной ипотеки до 2030 года;

выплаты 450 тыс. рублей на погашение жилищных кредитов и программа маткапитала;

увеличение налоговых вычетов при рождении второго, третьего и последующего ребенка;

выработка особых условий ипотечной программы для малых городов и регионов, где новые дома строятся в небольшом объеме или их вообще нет.

Мишустин поручил вице-премьерам Марату Хуснуллину и Татьяне Голиковой держать эти вопросы на личном контроле.

«В целом надо продолжать формирование долгосрочных факторов развития страны, о чем вчера подробно говорил Президент. И конечно, повышение реальных доходов наших людей — это один из обязательных элементов всей работы», — продолжил Мишустин.

Он отметил, что стране нужны квалифицированные кадры, современная, модернизированная система их подготовки, в связи с чем глава государства поручил Кабмину и регионам сформировать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.

«Важно развивать и сферу исследований и разработок, стимулировать инвестиции в них. Предстоит запустить национальные проекты технологического суверенитета, они должны быть направлены на обеспечение устойчивости нашего государства», — сказал Премьер.

Для этого надо наладить собственный выпуск станков и оборудования в сфере робототехники, транспорта, беспилотных авиационных, морских и других систем.

Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию 29 февраля. Выступление продлилось 2 часа 6 минут, что стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства читайте в материале «Татар-информа».