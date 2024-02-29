Путин о технологическом развитии страны: Мы должны быть независимыми и иметь все ключи

Правительство России скорректировало стратегию научно-технологического развития страны. В рамках ее реализации запустят новые национальные проекты технологического суверенитета, заявил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

«Назову их основные направления: первое – мы должны быть независимыми, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе – нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», - прокомментировал президент.

Он также отметил, что важно создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. Президент подчеркнул, что уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего, сформировать заказ на высокотехнологичную продукцию до конца этого десятилетия, чтобы компании понимали, по каким правилам им работать.

«Также необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геолого-разведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для новой экономики. У нас всё это есть», - добавил глава Государства.

Путин также подчеркнул, что речь идет о стратегическом заделе на будущее, поэтому на решение этих задач важно направить все имеющиеся инструменты и механизмы развития.

«Я прошу правительства и Федеральное собрание учесть это при подготовке бюджета, всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета. Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», - заключил Владимир Путин.

Президент также предложил поставить цель – доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза, а объём несырьевого неэнергетического экспорта – не менее, чем на две трети.