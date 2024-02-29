Путин: МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию поставил задачу поднять уровень МРОТ до 35 тыс. рублей за шесть лет.

«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза: с 12 до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс. рублей», — заявил российский лидер.

Это отразится на размерах социальных пособий, зарплатах бюджетников, отметил Президент России.