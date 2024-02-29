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Политика 29 февраля 2024 13:03

Путин предложил увеличить в два раза налоговый вычет на детей

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Путин предложил увеличить в два раза налоговый вычет на детей

Увеличить в два раза налоговый вычет на детей, чтобы в семьях, где растет много детей оставалось больше свободных средств, предложил сегодня Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«У родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза до 2800 рублей налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. – на третьего и каждого последующего. Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей. При этом размер годового дохода на который распространяется вычет предлагаю тоже повысить с 350 тыс. до 450 тыс. рублей. И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически без подачи заявлений», – заявил Президент.

Путин также отметил, что с 2018 по 2022 года число многодетных семей в России выросло на 26,8%.

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