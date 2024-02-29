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Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Напомним, ранее эти программы действовали до 2026 года.
«Сейчас семья при рождении первенца получает выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка – еще на 202 тыс. рублей больше», - рассказал российский лидер, выступая на Послании Федеральному собранию.
Он также подчеркнул, что размер маткапитала регулярно индексируется.
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