Новые нацпроекты, семья и суверенитет: о чем было Послание Путина Федеральному Собранию

Речь Владимира Путина в рамках Послания Президента России Федеральному Собранию можно было условно разделить на шесть блоков

Фото: kremlin.ru

Новые нацпроекты направлены на институт семьи

Речь Владимира Путина в рамках Послания Президента России Федеральному Собранию можно было условно разделить на шесть блоков. Среди них специальная военная операция, ядерные возможности России и диалог с Западом. А также суверенитет России в высокотехнологическом производстве, экономика и социально-демографические вопросы.

Это по тематической линии. Кроме того, выступление Путина также можно разделить на оценку текущего состояния дел и расстановку акцентов по ключевым задачам страны на ближайшие шесть лет.

Главной темой можно назвать запуск пяти новых национальных проектов. Среди них: «Семья», «Экономика данных», «Кадры», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь». Уже по их названиям видно, что большая часть из них так или иначе связана с институтом семьи.

Главная задача роста России – демографическая

«На выставке “Россия” был дан старт Году семьи. Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение и воспитание детей. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», – сказал Путин.

Одной из ключевых задач России на ближайшие шесть лет Президент назвал устойчивый рост рождаемости. Но для этого нужен комплекс мер, в который входит система воспитания и образования, регионального и экономического развития. По сути, все нацпроекты, о которых сегодня объявил Путин, напрямую связаны с демографией России.

«О поддержке, о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе Послания – наберитесь терпения, оно только начинается. Сейчас начинается самое главное», – акцентировал внимание публики Путин.

75 млрд рублей регионам-аутсайдерам по рождаемости

Именно на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости и будет направлен нацпроект «Семья». Президент объявил, что регионы с низкой рождаемостью получат финансовую помощь из федерального центра в размере не менее 75 млрд рублей.

Также Путин сообщил о пролонгации до 2030 года выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей. В 2024 году на это предусмотрено 50 млрд рублей. В последующие годы суммы будут расти, и деньги у России на это есть, заверил Президент.

Следующий нацпроект – «Кадры» рассчитан на молодежь, которая должна иметь возможность реализоваться в России. В том числе для обеспечения достойного уровня жизни, за которым и следует, как правило, логичный этап создания семьи. Как сообщил сегодня Путин, уже к 2030 году в стране будет 8,3 млн россиян в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 году – уже 9,7 млн.

«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект “Кадры”», – сказал глава государства.

Путин отдельно напомнил, что уже с этого учебного года во всех школах России ведется профориентация, когда с шестого класса школьники могут познакомиться с разными специальностями. Он также попросил руководителей организаций и предприятий приглашать учащихся для ознакомления с производством.

Акцент на молодежь и рост продолжительности жизни

Отдельную поддержку получат учителя и преподаватели в сфере образования. На это будет нацелен следующий нацпроект – «Молодежь России». Согласно ему, с 1 сентября 2024 года дополнительные выплаты к зарплате по 5 тысяч рублей получат советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. А с 1 марта в два раза больше получат классные руководители в городах с населением до 100 тыс. человек. На обновление инфраструктуры педагогических вузов из федерального бюджета выделят 9 млрд рублей.

Также Президент дал задание Правительству в 2025 году отработать новую систему оплаты труда учителей в регионах, а в 2026 году уже утвердить ее.

Если вышеперечисленные инициативы так или иначе направлены на повышение рождаемости, то новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» призван обеспечить рост продолжительности жизни россиян.

Сейчас средняя продолжительность жизни в России вернулась на уровень до пандемии коронавируса – 73 года. В соответствии с новым нацпроектом эта цифра к 2030 году должна вырасти до 78 лет. «Дальше, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+», – обозначил задачу российский лидер.

700 млрд на тотальную цифровизацию России

А вот пятый из числа новых нацпроектов – «Экономика данных» направлен на тотальную цифровизацию России во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

«Мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи, предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно, в удобном формате с максимально быстрым получением результата», – объяснил Путин.

Владимир Путин отметил важность научно-технологического суверенитета для обеспечения стабильности роста, в частности, ВВП Фото: kremlin.ru

На эту сложную задачу Россия готова выделить 700 млрд рублей, объявил Президент.

Говоря о развитии экономики в целом, Путин отметил важность научно-технологического суверенитета для обеспечения стабильности роста, в частности, ВВП. Россия должна быть независима от внешних факторов для создания технологически сложной продукции.

«Назову их основные направления: первое – мы должны быть независимыми, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе – нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», – прокомментировал Президент.

Новые возможности для регионов

Эффект «вау» в зале Гостиного двора вызвало предложение Путина списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке Президента, это позволит регионам сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.

Он также добавил, что сэкономленные средства должны быть «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Также Путин заверил, что субъекты РФ получат больше возможностей распоряжаться деньгами, которые выделяются на национальные проекты.

«Приведу конкретный пример: субъект Федерации модернизирует поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет, а направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники», — объяснил механизм российский лидер.

Путин считает, что регионам нужно дать более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.

«Боевые возможности Вооруженных Сил России увеличились многократно»

Темы СВО и противостояния России с Западом во главе с США прозвучали практически в самом начале речи Путина. Но заняли не так много времени, как ожидалось многими экспертами. Президент вспомнил о 10-летии «Русской весны», сделал акцент на бесценном опыте, который получают российские вооруженные силы, и констатировал надежный захват инициативы российскими войсками в зоне СВО.

Вооруженные силы нашей страны освободили от ВСУ ключевой населенный пункт Авдеевку, с которой киевский режим регулярно наносил удары по мирным жителям Донецка. Кроме того, ВС РФ ведут бои за Работино – село, которое летом 2023 года стало единственным «успехом» провального в целом украинского контрнаступления.

«Боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают всё новые территории», – отметил Президент.

Россия скоро продемонстрирует «Сармат» и «Посейдон»

Подробно остановился Путин на стратегических ядерных силах России, отметив, что они находятся в «состоянии полной готовности к гарантированному применению».

«То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, – все сделано или завершается эта работа», – заверил российский лидер.

Он подчеркнул, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

Кроме того, на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты “Сармат”. Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», – заявил Путин.

19-е Послание Путина Федеральному Собранию продлилось 2 часа и 6 минут. Это абсолютный рекорд среди аналогичных выступлений Фото: kremlin.ru

Сигнал об ядерных новинках направлен в США

Сигнал о новинках ядерного сдерживания явно направлялся за океан. Ведь Президент России сразу после блока о стратегических вооружениях перешел к теме диалога с США. Путин заявил, что Россия готова к переговорам по всему спектру вопросов, а не только тех, которые волнуют Вашингтон. А главное, Президент дал четкий ответ на дискуссию западных политиков о вводе сил НАТО на Украину.

«Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, – да знают об этом, только что сказал, – которое может поражать цели на их территории. И всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации, – они чего, этого не понимают, что ли? А они думают, что для них это всё мультики какие-то», – сказал Путин.

19-е Послание Путина Федеральному Собранию продлилось 2 часа и 6 минут. Это абсолютный рекорд среди аналогичных выступлений. До этого самое длинное Послание было зафиксировано в 2018 году. Оно продолжалось 1 час и 55 минут.

Нынешнее Послание Путина вышло очень содержательным. В ближайшее время будет интересно посмотреть за реализацией планов российского лидера.