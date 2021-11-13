Минтранс РТ: Пассажиров, у которых нет QR-кода, будут высаживать

Все введенные ранее антиковидные меры будут действовать в Татарстане до улучшения эпидобстановки. Совсем скоро их список пополнится новыми Covid-ограничениями. С 22 ноября в республике вводится QR-код для пассажиров общественного транспорта. Сегодня Минтранс РТ разъяснил, кто и как будет проверять у пассажиров QR-коды.

С 22 ноября в республике вводится QR-код для пассажиров общественного транспорта

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кто и как будет проверять QR-код в общественном транспорте

Главный вопрос о том, кто и как будет проверять QR-коды в общественном транспорте, волнует почти всех жителей Татарстана. Введение новых Covid-ограничений анонсировали неделю назад.

Сегодня во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замглавы Министерства транспорта РТ Андрей Егоров рассказал, что новые Covid-ограничения начнут действовать с 22 ноября. Попасть в автобус смогут те пассажиры, у которых есть QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции или сертификат о перенесенном заболевании.

«Проезд без QR-кода будет запрещен пассажирам старше 18 лет. Ограничения будут касаться общественного транспорта, осуществляющего автобусные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет», – отметил замглавы Минтранса РТ.

Андрей Егоров: «Проезд без QR-кода будет запрещен пассажирам старше 18 лет. Ограничения будут касаться общественного транспорта, осуществляющего автобусные перевозки» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Проверять QR-код будет кондуктор во время продажи билета, а не на улице, как предполагалось ранее. Тех пассажиров, у кого нет сертификата, будут высаживать. Еще один момент, который разъяснил сегодня Егоров, – троллейбусы без кондукторов. Вероятнее всего, с 22 ноября они перестанут выходить на линию.

Андрей Егоров добавил, что с 22 ноября у татарстанцев старше 60 лет, у которых нет QR-кода, заблокируют транспортные карты. Соответственно, у тех, у кого есть сертификаты о вакцинации и противопоказания к прививке, работа транспортных карт приостанавливаться не будет. Сейчас Минздравом республики разрабатывается QR-код о наличии медотвода, отметил Егоров.

«Сразу хочу успокоить людей, которые уже пополнили свои транспортные карты на декабрь – действие транспортной карты будет продлено после снятия всех ограничений», – обратился к татарстанцам спикер.

К слову, нововведения будут касаться не только наземного транспорта, но и метрополитена. За несоблюдение антиковидных мер нарушителям будут грозить внушительные штрафы – до 30 тысяч рублей для обычного человека, до 50 тысяч для должностного лица и до 300 тысяч рублей для юридического лица.

Нововведения будут касаться не только наземного транспорта, но и метрополитена Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Covid-ограничения будут действовать до улучшения эпидобстановки

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстане продолжают действовать Covid-ограничения. Весь список ограничений замглавы ведомства озвучила во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Так, в Татарстане по-прежнему закрыты развлекательные центры, комплексы и аттракционы в помещениях. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено. Также запрещено проведение ярмарок и выставок вне торговых центров. Помимо этого, свою работу должны остановить букмекерские конторы, компьютерные клубы и боулинги.

Кроме того, в республике запрещена работа ночных клубов. В ночное время, это с 23 часов ночи до 6 часов утра, свою работу должны приостановить объекты розничной торговли, кафе и рестораны. Данные ночные ограничения не касаются работы автозаправок и аптек.

«Все те разрешения, которые были выданы нами объектам, были отозваны. На сегодня они недействительны», – уточнила Авдонина.

Любовь Авдонина: «Все ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Спикер напомнила, что невакцинированные татарстанцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. Посещать кафе и рестораны, а также фитнес-клубы, бассейны и спортивные комплексы можно только тем, кто получил QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном Covid-19.

Нахождение в торговых центрах и объектах розничной торговли площадью свыше 150 кв. метров возможно только при наличии QR-кода. Детям без сопровождения родителей запрещено входить и находиться в торговых центрах.

«Все ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике», – отметила спикер.

Кроме того, с 15 ноября вход и нахождение зрителей старше 18 лет в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных залах, на физкультурных, спортивных и культурных мероприятиях будет разрешен только при предъявлении QR-кода.

Первые нарушители антиковидных мер

Напомним, что с 11 октября в Татарстане ввели обязательную вакцинацию. В связи с этим, как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, с 9 ноября работодатели должны были отстранить от работы всех сотрудников, которые не прошли первый этап вакцинации от коронавируса, а с 7 декабря не должны допускаться те, кто не получил второй компонент. В коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников. Те, у кого есть медотвод, входят в оставшиеся 20%.

С 9 ноября работодатели должны отстранить от работы сотрудников, которые не прошли первый этап вакцинации от коронавируса, а с 7 декабря не должны допускаться те, кто не получил второй компонент Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Накануне сотрудники Роспотребнадзора уже вышли с проверкой к работодателям. Итог – только за один день было выявлено 7 нарушителей.

«Начиная с 10 ноября нами проверен 21 объект. Нарушения были выявлены в 7 объектах. Они находятся в Балтасях, Нижнекамске, Казани и Нурлате», – уточнила Авдонина.

Нарушивших работодателей ждут внушительные штрафы. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей. Также за подобные нарушения могут приостановить работу организации до 90 суток.

Где можно повторно привиться и избежать длинной очереди?

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировались более 1 миллиона 770 тысяч татарстанцев, суточный прирост вакцинированных составил 21 313 человек. Такие цифры сегодня во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» привел замглавы минздрава РТ Владимир Жаворонков.

Жаворонков отметил, что на сегодняшний день первичная вакцинация жителей Татарстана уже набрала темп. Однако людей, которые должны сделать прививку повторно, на данный момент еще недостаточно.

На сегодняшний день первичная вакцинация жителей Татарстана уже набрала темп. Однако людей, которые должны сделать прививку повторно, на данный момент еще недостаточно Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день повторной вакцинации подверглись порядка 40 тысяч человек. Есть абсолютно четкие данные о том, что через шесть месяцев наш иммунитет существенно ослабевает по отношению к Covid-19 и мы снова входим в зону риска. Поэтому очень важно, чтобы жители нашей республики не успокаивались от мнимой безопасности. Я думаю, что вакцинация от коронавирусной инфекции войдет в нашу обычную жизнь. Скоро мы приучимся вакцинироваться», – отметил Владимир Жаворонков.

Сделать прививку на сегодняшний день можно в поликлиниках и в 14 мобильных пунктах вакцинации. При этом два пункта работают круглосуточно – это «МЕГА» и пункт возле 7-й горбольницы. Наименьшее число людей наблюдается в мобильных пунктах, которые работают в «Мегастрое» на 2-й Азинской, в фитнес-центре «Максимус» на Баруди, отделении Сбербанка на Камалеева и в здании бывшего аквапарка «Барионикс». Именно туда можно сходить тем, кто не желает стоять в длинных очередях.

Жаворонков добавил, что недостатка в вакцине в Татарстане нет, на данный момент ею можно обеспечить всех желающих привиться от коронавируса.

«На складах хранятся препараты "Спутник V", так же у нас есть и "Спутник Лайт". Пользуясь случаем, напомню, что "Спутник Лайт" рекомендуется делать тем, кто переболел или был вакцинирован более шести месяцев назад», – отметил Жаворонков.

Пройти повторную вакцинацию можно в поликлинике или в мобильном пункте в торговом центре «Парк Хаус».

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сегодня сам сделал повторную прививку Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

К слову, заместитель министра здравоохранения РТ сегодня сам сделал повторную прививку. Повторную вакцинацию Жаворонков прошел вместе с сотрудниками «Татмедиа».

Для первой вакцинации замглавы ведомства выбрал препарат «Спутник V». В этот раз Жаворонков решил вакцинироваться «Спутником Лайт».

«Помню, когда я делал первую вакцинацию, я не скрывал, что после первого этапа у меня поднялась температура. Я осознанно сделал ее в пятницу. В субботу у меня поднялась температура, я ее сбивал, в воскресенье у меня было все хорошо. В этот раз я надеюсь, что все обойдется», – рассказал Жаворонков.

Чтобы исключить какие-либо мгновенные и аллергические реакции, несколько дней Жаворонков будет находиться под наблюдением врачей.