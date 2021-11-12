В Татарстане выявили 7 работодателей, не отстранивших от работы непривитых сотрудников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Начиная с 10 ноября нами проверены 21 объект. Нарушения были выявлены в 7 объектах. Они находятся в Балтасях, Нижнекамске, Казани и Нурлате», – уточнила Авдонина.

Напомним, что с 10 ноября работодатели должны отстранять от работы непривитых сотрудников. В коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников. Те, у кого есть медотвод, входят в оставшиеся 20%.

Нарушивших работодателей ждут внушительные штрафы. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей. Также за подобные нарушения могут приостановить работу организации до 90 суток.