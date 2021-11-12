Порядка 40 тысяч татарстанцев сделали повторную прививку от Covid-19

Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли порядка 40 тысяч татарстанцев. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал замглавы минздрава РТ Владимир Жаворонков.

Жаворонков отметил, что на сегодняшний день первичная вакцинация жителей Татарстана уже набрала темп. Однако людей, которые должны повторно привиться на данный момент еще недостаточно.

«На сегодняшний день повторной вакцинации подверглись порядка 40 тысяч человек. Есть абсолютно четкие данные о том, что через шесть месяцев наш иммунитет существенно ослабевает по отношению к Covid-19 и мы снова входим в зону риска. Поэтому очень важно, чтобы жители нашей республики не успокаивались от мнимой безопасности. Я думаю, что вакцинация от коронавирусной инфекции войдет в нашу обычную жизнь. Скоро мы приучимся вакцинироваться», – отметил Владимир Жаворонков.

Он добавил, что на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались более 1 миллиона 770 тысяч татарстанцев, суточный прирост вакцинированных составил 21 313 человек.

Жаворонков добавил, что недостатка в вакцине в Татарстане нет, на данный момент ею обеспечить можно всех желающих привиться.

«На складах хранятся препараты "Спутник V", так же у нас есть и "Спутник Лайт". Пользуясь случаем, напомню, что "Спутник Лайт" рекомендуется делать тем, кто переболел или был вакцинирован более шести месяцев назад», – отметил Жаворонков.

Пройти повторную вакцинацию можно в поликлинике или в мобильном пункте в торговом центре «Парк Хаус».