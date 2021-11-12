Роспотребнадзор напомнил, какие Covid-ограничения действуют сегодня в Татарстане

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина напомнила, какие Covid-ограничения действуют сегодня в республике. Весь список ограничений замглавы ведомства озвучила во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Так, в Татарстане по-прежнему закрыты развлекательные центры, комплексы и аттракционы в помещениях. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено. Также запрещено проведение ярмарок и выставок вне торговых центров. Помимо этого, свою работу должны остановить букмекерские конторы, компьютерные клубы и боулинги.

Кроме того, в республике запрещена работа ночных клубов. В ночное время свою работу должны приостановить объекты розничной торговли, кафе и рестораны. Данные ночные ограничения не касаются работы автозаправок и аптек.

Спикер напомнила, что невакцинированные татарстанцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. Посещать кафе и рестораны, а также фитнес-клубы, бассейны и спортивные комплексы можно только тем, кто получил QR-код о прохождении вакцинации и перенесенном Covid-19.

Нахождение в торговых центрах и объектах розничной торговли площадью свыше 150 кв. метров возможно только при наличии QR-кода. Детям без сопровождения родителей запрещено входить и находиться в торговых центрах.

Кроме того, с 15 ноября вход и нахождение зрителей старше 18 лет в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных залах, на физкультурных, спортивных и культурных мероприятиях будет разрешен только по QR-кодам.