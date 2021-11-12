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Здоровье
12 ноября 2021  14:33
Елена Саляхова

Замминистра здравоохранения РТ повторно привился от Covid-19

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Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков повторно привился от Covid-19. Повторную вакцинацию замглавы Минздрава республики прошел сегодня вместе с сотрудниками «Татмедиа».

Первую прививку Жаворонков также делал в здании «Татмедиа». Тогда для вакцинации замглавы ведомства выбрал препарат «Спутник V». В этот раз Жаворонков решил вакцинироваться «Спутником Лайт».

 

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Помню, когда я делал первую вакцинацию, я не скрывал, что после первого этапа у меня поднялась температура. Я осознанно сделал ее в пятницу. В субботу у меня поднялась температура, я ее сбивал, в воскресенье у меня было все хорошо. В этот раз я надеюсь, что все обойдется», – рассказал Жаворонков.

Чтобы исключить каких-либо мгновенных и аллергических реакций несколько дней Жаворнков будет находиться под наблюдением врачей.   

 

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Напомним, что повторную вакцинацию от коронавируса прошли порядка 40 тысяч татарстанцев. Всего на данный момент в республике вакцинировано более 1 миллиона 770 тысяч человек. 

#минздрав рт #вакцинация
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