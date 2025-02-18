Минобрнауки Татарстана займется разработкой мер по адаптации детей мигрантов
На Министерство образования и науки Татарстана собираются возложить обязанности по разработке мер для адаптации несовершеннолетних мигрантов и обучающихся в образовательных учреждениях республики иностранцев.
Соответствующие изменения предполагается внести в положение о ведомстве. Проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.
«<...> совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан из числа несовершеннолетних лиц, а также обучающихся в образовательных организациях на территории Республики Татарстан», – сказано в проекте документа.
С 1 апреля 2025 года начнет действовать закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, не сдавших тест на знание русского языка.