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Общество 18 февраля 2025 18:15

Минобрнауки Татарстана займется разработкой мер по адаптации детей мигрантов

Минобрнауки Татарстана займется разработкой мер по адаптации детей мигрантов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Министерство образования и науки Татарстана собираются возложить обязанности по разработке мер для адаптации несовершеннолетних мигрантов и обучающихся в образовательных учреждениях республики иностранцев.

Соответствующие изменения предполагается внести в положение о ведомстве. Проект постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

«<...> совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан из числа несовершеннолетних лиц, а также обучающихся в образовательных организациях на территории Республики Татарстан», – сказано в проекте документа.

С 1 апреля 2025 года начнет действовать закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, не сдавших тест на знание русского языка.

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#мигранты #русский язык #Минобрнауки РТ
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