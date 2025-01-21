Хадиуллин: «Мы заинтересованы, чтобы дети мигрантов учились в школах, но знали русский»

Каких учителей не хватает в школах Татарстана, какая работа проводится по обучению детей мигрантов русскому языку и почему некоторые родители выбирают семейное образование, рассказал сегодня на пресс-конференции глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.





Ильсур Хадиуллин сообщил, что в школах Татарстана сейчас обучается более 3,1 тыс. детей мигрантов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В школах микрорайонов создаются разные группы по уровню владения русским языком»

В школах Татарстана сейчас обучается более 3,1 тыс. детей мигрантов. Больше всего их в Казани и Набережных Челнах, сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Большинство из них, свыше 85%, хорошо владеют русским языком. С остальными детьми учителя русского языка и литературы, педагоги дополнительного образования, классные руководители проводили [дополнительные] занятия по обучению русскому языку. Этот процесс будет продолжен», – сказал он.

По федеральному закону, который начнется действовать с 1 апреля, детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка для приема в школы.

Механизм тестирования, которое будет единым на всей территории России, разработает Минпросвещения РФ, а критерии оценки – Рособрнадзор. Пока соответствующих документов нет. В Минобрнауки РТ надеются получить их до 1 апреля, когда начнется прием детей в первые классы.

«Школы и сейчас ведут работу. С августа дети, в том числе мигрантов, записываются на подготовительные курсы. В школах микрорайонов создаются разные группы по уровню владения русским языком. Думаю, что ни одному ребенку в получении знаний в школах республики не будет отказано. Потому что они заранее будут подготовлены. Мы хотим, чтобы все дети прошли тестирование, владели русским языком, поэтому подготовительная работа проводится», – подчеркнул Хадиуллин.

По федеральному закону, который начнет действовать с 1 апреля, детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка для приема в школы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прием детей в первые классы продлится до 5 сентября. В этот период, по мнению министра, обучением русскому языку детей мигрантов могут заниматься также студенты, наставники, ветераны педагогического труда.

«Возможно, закрепим учителей или откроем пункты, где они будут заниматься. Но пока механизма нет. Мы заинтересованы, чтобы дети мигрантов обучались в наших школах, но со знанием русского языка», – отметил он.

«Необходима на федеральном уровне отдельная программа поддержки молодых учителей»

По-прежнему в Татарстане остается актуальной проблема нехватки педагогов. На начало 2024/2025 учебного года школы испытывали потребность почти в 2 тысячах учителей. А детские сады нуждались более чем в тысяче воспитателей, рассказал Хадиуллин.

«Не хватает учителей русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков, начальных классов», – подчеркнул он.

Самая большая потребность в учителях наблюдается в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

По-прежнему в Татарстане остается актуальной проблема нехватки педагогов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Более 6,5 тыс. детей обучается в психолого-педагогических классах. Функционирует 325 педклассов в 221 школе республики. В прошлом году у нас более 30% детей поступили на педагогические специальности из этих классов. Это неплохой показатель, учитывая, что они всего три года работают. Но это не значит, что за счет них мы покроем дефицит учителей. Пока эти дети обучаются. И пойдут ли они все работать в школы республики? Выберут ли они эту профессию?» – заявил министр.

По его словам, в школы Татарстана в прошлом году пришли работать около тысячи молодых учителей. Однако отток молодых специалистов после первого года работы в образовательной организации достигает 23%, в течение трех лет – более 30%.

«Нас эти цифры не радуют. Поэтому необходима на федеральном уровне, мы об этом говорили, отдельная программа поддержки молодых учителей. Чтобы они закреплялись, необходимо изменить закон. Нужно, чтобы было как раньше. Если студенты проходили обучение в вузах республики за счет бюджета, то должны были отрабатывать», – заметил глава Минобрнауки.

По его мнению, если не вернуть такую практику, проблема не решится. «Хотя бы в течение трех лет они должны отработать в системе образования. Тогда они останутся, потому что вовлечение в процесс обучения и воспитания интересный», – убежден Хадиуллин.

Молодые учителя в течение трех лет получают надбавку в размере более 3,5 тыс. рублей. «Это не такая большая сумма. Нужно, чтобы они получали хотя бы 7,5–10 тыс. рублей. Этот вопрос мы обсуждаем», – отметил министр.

«Нас огорчает, когда происходит отчисление детей и закрепление к определенной школе для сдачи промежуточной аттестации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас есть так называемые ОГЭ-туристы и ЕГЭ-туристы»

В Татарстане более 4 тыс. детей находятся на семейном обучении. Экзамены они сдают хуже школьников, которые посещают школы, сообщил глава Минобрнауки.

«Нас огорчает, когда происходит отчисление детей и закрепление к определенной школе для сдачи промежуточной аттестации. Это очень серьезная проблема. Мы неоднократно говорили о том, что необходимо внести изменения в закон об образовании, чтобы дети не так просто переходили на семейное обучение», – заявил он.

Переход на семейное образование должен происходить не только по заявлению родителей, но и по решению республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, убежден Хадиуллин.

«Обычно в начале учебного года количество таких детей уменьшается, а к концу – увеличивается. Хитрая задумка со стороны родителей: они хотят, чтобы их дети сдавали промежуточную аттестацию в других условиях. У нас есть так называемые ОГЭ-туристы и ЕГЭ-туристы. Например, ребенок учился в казанской школе, а родители захотели, чтобы его прикрепили к школе за 400 км в каком-то районе. Мы направляем туда комиссию от министерства, чтобы более тщательно проверить эти школы», – рассказал он.

Министерство также беспокоит переход на семейное образование детей начальных классов. Их родители ссылаются, например, на то, что школа переполнена или нет халяльного питания.

«У ребенка должна быть нормальная социализация в обществе. Не надо отделять детей от общества таким образом. Нанимают репетиторов. И что? Ребенок общается только с учителем», – подчеркнул Хадиуллин.

«По республиканской программе на ремонт школ и детских садов выделено более 2,7 млрд рублей» Фото: © «Татар-информ»

По новым нацпроектам построят две школы и два детских сада

В этом году по новым национальным проектам «Молодежь и дети» и «Семья» в Татарстане построят две школы и два детских сада. В частности, школы на 1224 места появятся в микрорайоне «Замелекесье» Набережных Челнов и ЖК «Лето» Казани. Детсад на 340 мест построят в деревне Куюки Пестречинского района и на 260 мест – в поселке Октябрьский Зеленодольского района, отметил министр.

Кроме того, по его словам, по федеральной программе отремонтируют 10 школ. Они расположены в Казани, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском, Тюлячинском районах. Будут также отремонтированы два детских сада в Казани.

По республиканской программе ремонт проведут в 18 школах и 9 детских садах. В этом году также будут отремонтированы пищеблоки и оснащены оборудованием в 74 школах республики.

«По республиканской программе на ремонт школ и детских садов выделено более 2,7 млрд рублей. 500 млн рублей будет направлено на ремонт ресурсных центров, учебных корпусов учреждений среднего профобразования. И почти 442 млн рублей пойдет на ремонт общежитий. Все программы работают на улучшение инфраструктуры системы образования республики», – подчеркнул Хадиуллин.