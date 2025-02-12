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Общество 12 февраля 2025 19:10

Рособрнадзор установил минимум баллов по русскому для детей мигрантов

Для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов нужно будет получить не менее 30% от максимального числа баллов. Проект соответствующего приказа Рособрнадзора размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, отмечается в документе.

Приказ должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. В этот же день начнет действовать новелла, запрещающая принимать в российские школы детей мигрантов, не сдавших тест на знание русского языка. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце прошлого, 2024 года.

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#мигранты #русский язык #Рособрнадзор
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