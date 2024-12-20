Для детей мигрантов в Казани могут открыть курсы русского языка

В Казани могут появиться курсы для детей мигрантов по изучению русского языка. Об этом стало известно во время заседания, посвященного итогам социализации и социально-культурной адптации иностранных граждан в 2024 году, прошедшего в мэрии столицы РТ.

По данным исполкома, в течение 11 месяцев в Казани зарегистрировано более 254 тысяч уведомлений о прибытии иностранцев. Это на 68,5 тысячи больше, чем за эти же месяцы прошлого года. Как правило, мигранты прибывают в Казань для учебы либо работы. Большинство из них работают на предприятиях, в стройфирмах или на маркетплейсах.

По мнению депутата Госсовета Татарстана, руководителя исполкома Ассамблеи народов Татарстана Рената Валиуллина, ответственность за адаптацию мигрантов должны нести и сами работодатели. Ассамблея со своей стороны готова оказать им помощь в решении этого вопроса.

Серьезной проблемой остается обучение детей иностранцев, прибывших в Казань. По последним данным, в школах города участся свыше 2,1 тысячи таких детей и подростков, причем 84 из них не имеют российского гражданства.



Каждая из школ выработала собственную систему работы с такими детьми. Однако проведению занятий препятствуют несколько проблем, в том числе возможность появления конфликтных ситуаций, языковой барьер и, соответственно, проблемы с освоением материала. Чтобы справиться с ними, педагоги работают с родителями, организуют дополнительную учебную и воспитательную работу. Реализуются и специальные проекты.

Ренат Валиуллин напомнил, что с 1 января в России может вступить в силу закон, согласно которому дети мигрантов не смогут быть приняты в школы без знания русского языка. Для оценки владения языком они будут проходить бесплатное тестирование.

Чтобы подготовиться к нововведениям, важно организовать специальные курсы для таких детей. Причем охватить ими планируется не только будущих первоклассников, но и более взрослых ребят.

«При обучении необходимо создать максимальные условия для общения с русскоговорящими детьми. Как показывает практика, освоение любого языка проходит намного быстрее и эффективнее, когда созданы условия для общения с носителем языка, необходима практика речи, а отчуждение детей, не владеющих русским языком от общего числа учащихся, является недопустимым», – уверен специалист.

Для проведения работы важно выяснить, сколько детей мигрантов, находящихся в Казани, нуждаются в такой помощи. Соответственно, места проведения таких занятий будут создаваться на территориях, где проживает большая часть ребят, не владеющих русским языком.