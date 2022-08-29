Минобороны России заявило о провале попытки контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление в Николаевской и Херсонской областях по трем направлениям, но потерпели неудачу. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По информации военного ведомства, уничтожены 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты и девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. «Потери противника в живой силе — более 560 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

По данным российской стороны, ВСУ предприняли попытку наступления по прямому указанию Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что телеканал CNN рассказал о начале операций ВСУ по подготовке контрнаступления. До этого представители Крыма и пророссийских властей Херсонской области назвали сообщения о контрнаступлении ложными.

При этом сегодня в городе Новая Каховка власти объявили эвакуацию с рабочих мест. В пророссийской администрации Запорожья заявили, что украинские военные пробили крышу специального корпуса на территории Запорожской АЭС, где хранится ядерное топливо. Кроме того, в Мелитополе прогремели пять взрывов.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вскоре после ее начала Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход только на основе российских официальных источников.