СМИ: В Мелитополе прогремели пять взрывов

В контролируемом российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов к северу от центра города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По информации журналиста, около 17.00 по московскому времени около кинотеатра «Победа» были слышны звуки пяти взрывов.

Накануне в пророссийской администрации города заявили об ударе украинских военных по поселку Мирное недалеко от Мелитополя. По их данным, обстрел был осуществлен из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.

Ранее сегодня в городе Новая Каховка Херсонской области власти объявили эвакуацию с рабочих мест. Позднее член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские военные пробили крышу специального корпуса на территории Запорожской АЭС, где хранится ядерное топливо.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После ее начала страны Запада стали ужесточать санкции против России и оказывать различную поддержку украинской стороне, в том числе и военную.