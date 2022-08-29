Пророссийские власти Новой Каховки объявили эвакуацию с рабочих мест

В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что за сутки Вооруженные силы Украины нанесли более десяти ракетных ударов по территории города (который контролируют российские войска). В результате, по словам Леонтьева, пострадали жилые дома и школа.

Накануне сообщалось об обстреле города и территории Каховской ГЭС с украинской стороны с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и ракетного комплекса «Точка-У».

РСЗО HIMARS способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры. Такие снаряды поставляются на Украину в рамках военной помощи, которую регулярно выделяют Соединенные Штаты.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что на подлете к Запорожской АЭС вчера был сбит украинский беспилотник.