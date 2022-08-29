Херсон и Крым ответили на заявление о контрнаступлении украинских военных на южном фронте

Сегодня украинские и западные СМИ распространили информацию о том, что Вооруженные силы Украины якобы начали наступление на южном фронте – в частности, на Херсонскую область. Жителей регионов призывали эвакуироваться. Однако власти этих регионов назвали сообщения о контрнаступлении фейком.

Среди прочих о наступлении ВСУ написало агентство Reuters со ссылкой на руководителя пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталью Гуменюк.

«Это фейк. Наступление ВСУ – это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», – ответил на это замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. (цитата по ТАСС).

Опроверг информацию также глава Крыма Сергей Аксенов, назвавший ее «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе».

«Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», – написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его утверждению, украинские формирования несут жестокие потери «и на южном, и на всех остальных направлениях».

Информацию о контрнаступлении ВСУ западные и украинские источники распространяют не впервые. Так, в июле Киев в очередной раз анонсировал контрнаступление на юге страны, призывая жителей Херсона и Запорожья эвакуироваться. Многие эксперты связывают эти сообщения с попыткой оттянуть проведение референдума о вхождении освобожденных территорий в состав России.