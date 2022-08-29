Украинские военные пробили крышу спецкорпуса атомной станции с ядерным топливом – фото

Очередным ударом по Запорожской атомной станции украинские военные пробили крышу специального корпуса, в котором хранится ядерное топливо. О последствиях удара и пострадавших пока информации нет.

О том, что украинский снаряд пробил крышу, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов, сопроводив информацию фотографиями с места ЧП.

Напомним, в Минобороны утром сообщили, что сбили украинский дрон на подлете к спецкорпусу, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Ожидается, что 31 августа на станцию прибудет миссия МАГАТЭ с целью не допустить техногенной катастрофы. Москва и Киев по-прежнему обвиняют друг друга в регулярных обстрелах ЗАЭС, которая находится под контролем России. Минобороны РФ неоднократно обвиняло Киев в ядерном терроризме, предупреждая, что нанесенный станции ущерб грозит серьезными последствиями не только Украине и России, но и другим странам.