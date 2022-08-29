CNN рассказал о начале операций ВСУ по подготовке контрнаступления

Вооруженные силы Украины начали операции по созданию условий, необходимых «для серьезного контрнаступления» на юге страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двоих высокопоставленных американских чиновников, знакомых с данными разведки.

По словам собеседников телеканала, контрнаступление будет включать как наземные, так и воздушные действия. Вместе с тем конкретные цели украинских сил источники раскрывать не стали.

Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на Южное военное командование Украины рассказало, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

Впрочем, заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов и руководитель Крыма Сергей Аксенов назвали сообщения о контрнаступлении ложными.

При этом сегодня в городе Новая Каховка Херсонской области власти объявили эвакуацию с рабочих мест. Позднее член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские военные пробили крышу специального корпуса на территории Запорожской АЭС, где хранится ядерное топливо. В Мелитополе прогремели пять взрывов.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После ее начала страны Запада стали ужесточать санкции против России и оказывать различную поддержку украинской стороне.