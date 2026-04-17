Минниханов: «В условиях ситуации на Ближнем Востоке KazanForum приобретает особую роль»

В дни проведения KazanForum в Казани пройдут международные выставки, деловые сессии и культурные программы. Участие в форуме подтвердили представители более 60 государств и 20 глав российских регионов. На заседании оргкомитета Раис РТ Рустам Минниханов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие будет организовано на достойном уровне.





Фото: rais.tatarstan.ru

«KazanForum остается важной платформой для доверительного диалога»

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» провел заместитель Председателя Правительства России, председатель оргкомитета Марат Хуснуллин. Событие состоится с 12 по 17 мая.

Открывая заседание, Хуснуллин подчеркнул, что KazanForum пройдет на федеральном уровне уже в четвертый раз и в нынешних условиях приобретает особое значение.

«В непростой геополитической ситуации, когда диалог становится дефицитом, Казанский международный форум остается устойчивой критически важной платформой для открытого и доверительного диалога. Значимость взаимодействия Российской Федерации со странами исламского мира особенно возрастает на фоне затянувшейся кризисной ситуации на Ближнем Востоке», – отметил он.

Марат Хуснуллин также добавил, что форум уже выходит за рамки исключительно экономической повестки и способствует координации усилий по формированию повестки, основанной на безопасности, взаимном уважении, суверенитете и традиционных ценностях.

Он заметил, что до начала работы форума осталось меньше месяца. Уже проведена большая пригласительная кампания участников и спикеров. «Хочу поблагодарить всех задействованных в этой работе», – поблагодарил вице-премьер РФ.

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» провел Марат Хуснуллин Фото: rais.tatarstan.ru

«Ведется системная работа по привлечению зарубежных партнеров к участию в форуме»

Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что около половины внешнеторгового оборота Татарстана приходится на страны Организации исламского сотрудничества, в связи с чем ведется системная работа по привлечению зарубежных партнеров к участию в форуме.

«Вы правильно сказали: в это непростое время обострения международной ситуации на Ближнем Востоке наш форум приобретает особую роль и значение как надежная платформа для диалога, укрепления экономических связей и совместного поиска решений в интересах мира, стабильности и взаимовыгодного развития», – сказал Раис республики, обращаясь к Хуснуллину.

Минниханов напомнил, что 6 апреля в Москве с участием Марата Хуснуллина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошла встреча с послами государств – членов ОИС, где также обсуждалась подготовка к KazanForum.

«В ходе моих зарубежных визитов и встреч в первом квартале текущего года мы обсудили участие в форуме высоких представителей таких стран, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Египет, Бахрейн. Были затронуты вопросы сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Во многих странах проведены презентации предстоящих мероприятий», – сказал он.

Минниханов добавил, что в настоящее время в республике находится делегация послов государств Юго-Восточной Азии. «Мы также пригласили их на наш форум», – отметил он.

Рустам Минниханов сообщил, что получены подтверждения о проведении на полях форума трех межправительственных комиссий – с Индонезией, Нигерией и Мали Фото: rais.tatarstan.ru

«Участие подтвердили представители более 60 государств и 20 глав российских регионов»

Рустам Минниханов поблагодарил партнеров, ведомства и федеральные органы исполнительной власти, которые представили свои предложения по наполнению программы форума.

По его словам, на сегодняшний день участие в предстоящем событии подтвердили представители более 60 государств, а также 20 глав российских регионов.

«Благодарю всех за проделанную совместную работу», – отметил он.

Минниханов также сообщил, что получены подтверждения о проведении на полях форума трех межправительственных комиссий – с Индонезией, Нигерией и Мали. Кроме того, Татарстан готов принять встречи сопредседателей межправкомиссий с Кыргызской Республикой, Туркменистаном и Палестиной, а также заседание рабочей группы с Малайзией.

«В рамках деловой программы запланировано проведение более 120 мероприятий по таким актуальным темам, как исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, культура, спорт и женский взгляд», – анонсировал Раис Татарстана.

KazanForum должен стать образцом надежности и гостеприимства в условиях современных вызовов Фото: rais.tatarstan.ru

«Мероприятие будет организовано на высоком и достойном уровне»

Отдельное внимание будет уделено культурной составляющей: предстоящий форум пройдет в год, когда Казань носит статус культурной столицы исламского мира. В программу включены Съезд министров культуры стран ОИС, фестиваль культур, круглые столы и выставочные проекты.

Рустам Минниханов также доложил, что ведется работа по проведению Генеральной ассамблеи Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), съезда национальных банков стран ОИС, Фестиваля благопристойной моды, а также встречи чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств в России.

В дни форума запланировано ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».

Кроме того, будут организованы Международная выставка сотрудничества России и стран исламского мира, выставка инвестиционных проектов, Международная выставка недвижимости и уличная экспозиция техники. В их формировании участвуют страны ОИС, регионы России и крупные компании.

Раис республики отметил, что KazanForum должен стать образцом надежности и гостеприимства в условиях современных вызовов.

«До начала KazanForum остается меньше месяца. Все вопросы нужно решать максимально оперативно. Убежден: совместными усилиями предстоящее мероприятие будет организовано на высоком и достойном уровне», – подчеркнул Рустам Минниханов.