Минниханов: «В условиях ситуации на Ближнем Востоке KazanForum приобретает особую роль»
На KazanForum пройдет более 120 мероприятий
В дни проведения KazanForum в Казани пройдут международные выставки, деловые сессии и культурные программы. Участие в форуме подтвердили представители более 60 государств и 20 глав российских регионов. На заседании оргкомитета Раис РТ Рустам Минниханов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие будет организовано на достойном уровне.
«KazanForum остается важной платформой для доверительного диалога»
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» провел заместитель Председателя Правительства России, председатель оргкомитета Марат Хуснуллин. Событие состоится с 12 по 17 мая.
Открывая заседание, Хуснуллин подчеркнул, что KazanForum пройдет на федеральном уровне уже в четвертый раз и в нынешних условиях приобретает особое значение.
«В непростой геополитической ситуации, когда диалог становится дефицитом, Казанский международный форум остается устойчивой критически важной платформой для открытого и доверительного диалога. Значимость взаимодействия Российской Федерации со странами исламского мира особенно возрастает на фоне затянувшейся кризисной ситуации на Ближнем Востоке», – отметил он.
Марат Хуснуллин также добавил, что форум уже выходит за рамки исключительно экономической повестки и способствует координации усилий по формированию повестки, основанной на безопасности, взаимном уважении, суверенитете и традиционных ценностях.
Он заметил, что до начала работы форума осталось меньше месяца. Уже проведена большая пригласительная кампания участников и спикеров. «Хочу поблагодарить всех задействованных в этой работе», – поблагодарил вице-премьер РФ.
«Ведется системная работа по привлечению зарубежных партнеров к участию в форуме»
Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что около половины внешнеторгового оборота Татарстана приходится на страны Организации исламского сотрудничества, в связи с чем ведется системная работа по привлечению зарубежных партнеров к участию в форуме.
«Вы правильно сказали: в это непростое время обострения международной ситуации на Ближнем Востоке наш форум приобретает особую роль и значение как надежная платформа для диалога, укрепления экономических связей и совместного поиска решений в интересах мира, стабильности и взаимовыгодного развития», – сказал Раис республики, обращаясь к Хуснуллину.
Минниханов напомнил, что 6 апреля в Москве с участием Марата Хуснуллина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошла встреча с послами государств – членов ОИС, где также обсуждалась подготовка к KazanForum.
«В ходе моих зарубежных визитов и встреч в первом квартале текущего года мы обсудили участие в форуме высоких представителей таких стран, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Египет, Бахрейн. Были затронуты вопросы сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Во многих странах проведены презентации предстоящих мероприятий», – сказал он.
Минниханов добавил, что в настоящее время в республике находится делегация послов государств Юго-Восточной Азии. «Мы также пригласили их на наш форум», – отметил он.
«Участие подтвердили представители более 60 государств и 20 глав российских регионов»
Рустам Минниханов поблагодарил партнеров, ведомства и федеральные органы исполнительной власти, которые представили свои предложения по наполнению программы форума.
По его словам, на сегодняшний день участие в предстоящем событии подтвердили представители более 60 государств, а также 20 глав российских регионов.
«Благодарю всех за проделанную совместную работу», – отметил он.
Минниханов также сообщил, что получены подтверждения о проведении на полях форума трех межправительственных комиссий – с Индонезией, Нигерией и Мали. Кроме того, Татарстан готов принять встречи сопредседателей межправкомиссий с Кыргызской Республикой, Туркменистаном и Палестиной, а также заседание рабочей группы с Малайзией.
«В рамках деловой программы запланировано проведение более 120 мероприятий по таким актуальным темам, как исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, культура, спорт и женский взгляд», – анонсировал Раис Татарстана.
«Мероприятие будет организовано на высоком и достойном уровне»
Отдельное внимание будет уделено культурной составляющей: предстоящий форум пройдет в год, когда Казань носит статус культурной столицы исламского мира. В программу включены Съезд министров культуры стран ОИС, фестиваль культур, круглые столы и выставочные проекты.
Рустам Минниханов также доложил, что ведется работа по проведению Генеральной ассамблеи Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), съезда национальных банков стран ОИС, Фестиваля благопристойной моды, а также встречи чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств в России.
В дни форума запланировано ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».
Кроме того, будут организованы Международная выставка сотрудничества России и стран исламского мира, выставка инвестиционных проектов, Международная выставка недвижимости и уличная экспозиция техники. В их формировании участвуют страны ОИС, регионы России и крупные компании.
Раис республики отметил, что KazanForum должен стать образцом надежности и гостеприимства в условиях современных вызовов.
«До начала KazanForum остается меньше месяца. Все вопросы нужно решать максимально оперативно. Убежден: совместными усилиями предстоящее мероприятие будет организовано на высоком и достойном уровне», – подчеркнул Рустам Минниханов.