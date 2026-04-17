Минниханов предложил странам Азии открыть генконсульства в Казани для укрепления связей

В Татарстан с четырехдневным визитом прибыла делегация дипломатических миссий стран Азии. В Казани послы встретились с Раисом республики Рустамом Миннихановым, обсудили перспективы сотрудничества и ознакомятся с промышленным и инвестиционным потенциалом региона.





Рустам Минниханов предложил создать генконсульства стран, которые представляют делегаты

В составе делегации представители Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая. Первым мероприятием делегации дипломатических миссий стала встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Россия всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, который учитывает как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Несмотря на все трудности, наша страна настроена поддерживать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, углублять связи в экономике и гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам», – процитировала Минниханова пресс-служба.

Он обозначал несколько ключевых отраслей экономики, которые являются приоритетными для развития республики. В их числе нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, агропромышленный комплекс, IT и другие направления.

«В республике производится конкурентоспособная продукция, востребованная далеко за пределами России. Наша цель – расширить экспорт, укрепить позиции татарстанских брендов и привлечь инвестиции в республику», – подчеркнул Раис Татарстана.

Особенно он отметил развитие сотрудничества со странами исламского мира. Кроме того, напомнил, что в Казани работают 10 генконсульств разных стран, и предложил гостям также подумать над открытием таких представительств в Татарстане.

«Если у правительств ваших стран есть намерения по расширению дипломатических представительств в России, то предлагаю вам рассмотреть возможность размещения своих генконсульств в столице нашей республики», – заявил Минниханов.

«Мы все готовы работать с Татарстаном»

Послы иностранных государств также выразили готовность к сотрудничеству.

«Мы все готовы работать с Татарстаном. Ваша республика – лидер в торговле, АПК, научно-образовательной сфере, индустрии халяль, спорте, культурном диалоге. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в рамках дружеских отношений с Россией», – подчеркнул посол Республики Филиппины в России Игорь Гарлит Байлен.

Посол Республики Индонезия в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш заметил, что Индонезия и Россия – стратегические партнеры, товарооборот достигает 5 млрд долларов.

«Много студентов из Индонезии учатся в вузах Татарстана, они получают здесь хорошее образование. В то же время торгово-экономическое взаимодействие пока не раскрывает весь наш потенциал. Подтверждаю наше намерение вывести сотрудничество с вашей республикой на качественно новый уровень», – подчеркнул он.

Посол Королевства Камбоджа в России Паня Пичкхун рассказал, что в Камбодже хорошо знакомы с продукцией татарстанских предприятий и у местных компаний есть опыт сотрудничества с партнерами из Татарстана.

«Есть все возможности для того, чтобы эти контакты крепли и приумножались», – уверен посол.

«Послов особенно впечатлил межконфессиональный мир в Татарстане»

После встречи с Миннихановым послы отправились в Торгово-промышленную палату Татарстана, где им провели презентацию крупных компаний республики в разных отраслях – от авиастроения до нефтегазохимической отрасли. О программе послов рассказал «Татар-информу» замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

«Сегодня у нас запланированы посещения казанских предприятий, завтра – Закамская зона, в том числе ОЭЗ «Алабуга», потом сводим на матч «Рубина» с «Акроном» и съездим в особую экономическую зону «Иннополис», – отметил собеседник агентства.

Представителей дипломатических миссий хотят подробно познакомить с экономической и культурной составляющей Татарстана. Такой подход направлен на расширение связей, в том числе с отдаленными странами.

«Послы приехали с женами и детьми. Они увидят Татарстан, отчитаются о поездке в свои страны, расскажут, что в России есть такая республика, что у нас экономика на 50% состоит из промышленности, что здесь производят огромное количество продукции по конкурентным ценам», – пояснил Лернер.

По его словам, их поразило то, как в Татарстане сосуществуют разные национальности и конфессии.

«Послы увидели, что рядом с мечетями стоят церкви. На встрече с Раисом гости выразили желание вернуться, чтобы подробнее познакомиться с тем, как выстроена эта работа. Для них это очень важно», – сообщил собеседник агентства.

С большинством стран, представители которых прибыли в Казань, сохраняется значительный потенциал для сотрудничества. При этом товарооборот с республикой остается относительно низким по ряду причин, в том числе из-за логистики. Однако такие встречи способствуют его расширению, заключил Лернер.