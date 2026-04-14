Промкооперация с исламским миром станет ключевой темой «KazanForum-2026»

Промышленная кооперация со странами исламского мира станет одной из ключевых тем международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае. В рамках трека «Международное сотрудничество» 14-15 мая запланированы рабочие группы, круглые столы и торгово-промышленный диалог «Россия – Арабский мир», сообщает пресс-служба форума.

Татарстан демонстрирует успешный опыт такого взаимодействия: республика развивает промышленные парки за рубежом, выстраивает производственные цепочки, привлекает иностранные инвестиционные проекты и помогает компаниям выходить на внешние рынки.

На территории Узбекистана уже работают два промышленных парка – в Чирчике и Джизаке, еще два проекта находятся в стадии развития. В пресс-службе Министерства промышленности и торговли Татарстана сообщили, что парки в Бухарской и Навоийской областях создаются как универсальные площадки и будут открыты для экспортно-ориентированных предприятий из разных отраслей.

Основной задачей этих объектов названо создание максимально комфортных условий для инвесторов, при этом республика готова поддерживать локализацию производств на этих площадках.

Еще один индустриальный парк действует в Сумгаите (Азербайджан): в феврале был запущен первый комплекс, в дальнейшем планируется ввести еще четыре. Общая площадь застройки составит 50 тыс. кв. м. Такие проекты реализуются в формате сотрудничества: строительством занимается принимающая страна, а подбор инвесторов и организационные задачи берут на себя управляющие компании из Татарстана.

Кроме того, предприятия республики участвуют в крупных проектах в Турции, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане и других странах.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сообщил, что Татарстан взаимодействует с инвесторами из ОАЭ, Малайзии и Турции. В числе примеров он назвал проекты в автомобилестроении, девелопменте и нефтехимии. Также расширяются контакты с Оманом – речь идет об участии в профильных выставках и переговорах о совместных инициативах, в том числе в промышленности.

По его словам, Объединенные Арабские Эмираты остаются одним из ключевых партнеров России среди стран исламского мира по масштабу и разнообразию промышленного и торгово-экономического сотрудничества.

Он также отметил, что для системного расширения партнерства и выхода на новые рынки необходимо увеличивать объемы и ассортимент взаимных поставок, а также развивать отраслевую кооперацию и географию взаимодействия. С этой целью регулярно организуются бизнес-миссии и крупные мероприятия, включая KazanForum.

