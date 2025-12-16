news_header_top
Политика 16 декабря 2025 08:00

«Приглашаю всех в Казань!»: как Минниханов презентовал культурную столицу исламского мира

Открытие Года «Казань – культурная столица исламского мира» состоится 14 мая

В Москве прошла презентация Года «Казань – культурная столица исламского мира-2026» с участием Рустама Минниханова. Раис РТ рассказал о подготовке Казани к масштабному событию. В рамках программы намечены съезд министров культуры стран ОИС, фестивали культур, моды и кино, а также молодежные инициативы, которые объединят представителей разных стран.

Презентация Года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» состоялась в Доме приемов МИДа РФ
Фото: rais.tatarstan.ru

«Съезд дает уникальную возможность для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия»

Презентация Года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» состоялась накануне в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ в Москве. В мероприятии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, дипломатический корпус стран исламского мира, представители федеральных министерств и международных организаций.

Ольга Любимова сообщила, что открытие года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» состоится в мае

Фото: rais.tatarstan.ru

В числе почетных гостей мероприятия была министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Глава российского ведомства отметила, что предстоящий год станет важной платформой для международного сотрудничества.

Любимова сообщила, что открытие года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» состоится в мае и пройдет в торжественной обстановке. В рамках церемонии запланирован гала-концерт. А главным же событием, по ее словам, станет съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

«Съезд дает уникальную возможность для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия, обмена опытом формирования новых инициатив и совместных проектов», – анонсировала Любимова.

«Этот опыт межконфессионального диалога – важное послание всему миру»

Статус «Культурная столица исламского мира – 2026» был присвоен Казани по решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира, которая состоялась в феврале в Джидде.

Статус «Культурная столица исламского мира – 2026» был присвоен Казани по решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира в феврале в Джидде

Фото: rais.tatarstan.ru

После этого решения в мае в рамках KazanForum прошел первый в истории России Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

В сентябре на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению программы «Казань – культурная столица исламского мира» в 2026 году.

Ольга Любимова подчеркнула уникальное значение Казани для России и всего мира.

«Это статус, высокая честь и признание особой роли города в культурном пространстве России и всего мусульманского мира. Он подчеркивает уникальное наследие, международное значение и потенциал Казани как центра межкультурного диалога», – заявила руководитель федерального ведомства.

Она отметила, что Казань – это не только «мост между Востоком и Западом».

«За тысячелетнюю историю город стал символом гармоничного сосуществования исламских и православных традиций, здесь тесно переплелись духовное наследие, имеющее общий ценностный фундамент. И нравственные ориентиры, помогающие нам одинаково смотреть на многие вещи и успешно находить ответы на непростые вызовы современности. Этот опыт межконфессионального диалога – важное послание всему миру», – подчеркнула министр.

«Мы благодарны за неизменную поддержку в нашей работе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил руководство Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Организации исламского сотрудничества за присвоение Казани высокого звания, а также руководство страны за поддержку.

«Мы благодарны за неизменную поддержку в нашей работе Президенту Владимиру Владимировичу Путину, Председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, заместителю Председателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. Также коллективам Министерства иностранных дел и Министерства культуры России и лично их руководителям Сергею Викторовичу Лаврову и Ольге Борисовне Любимовой», – отметил руководитель республики.

Он также выразил признательность за поддержку в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и исламским миром послам, зарубежным и российским коллегам, прибывшим на презентацию.

Рустам Минниханов анонсировал точную дату официального открытия Года «Казани – культурной столицы исламского мира» – 14 мая

Фото: rais.tatarstan.ru

«Казань – важный центр сохранения и развития исламской культуры»

Раис Татарстана отметил, что Россия сегодня активно развивает всесторонние отношения с мусульманскими государствами и пользуется авторитетом и признанием в исламском мире. По его словам, Татарстан, как часть многонациональной России, гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений.

«В настоящее время в России проживает более 20 миллионов мусульман, свыше двух миллионов из них – в нашей республике. Это делает Татарстан и его тысячелетнюю столицу важным центром сохранения и развития исламской культуры», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он добавил, что для присвоения Казани статуса культурной столицы исламского мира в республике была проведена большая работа. Статус открывает новые возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и укрепления связей между странами.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы мероприятия в городе Казань прошли на самом высоком уровне»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Хочу заверить, что мы сделаем все необходимое, чтобы мероприятия в городе Казань прошли на самом высоком уровне, послужили импульсом к дальнейшему развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. Приглашаю всех в Казань! Бик зур рахмат», – поблагодарил лидер республики.

Год «Казань – культурная столица исламского мира» укрепит связи РФ и ОИС

Рустам Минниханов анонсировал точную дату официального открытия Года «Казани – культурной столицы исламского мира».

«Будет организовано множество разнообразных мероприятий. Мы их начнем проводить с самого начала будущего года. Но официальная дата открытия Года «Казани – культурной столицы исламского мира» запланирована на 14 мая в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир. KazanForum». Мы посоветовались, так будет удобно, когда мы сможем пригласить много гостей», – пояснил Раис республики.

Среди мероприятий, которые ожидаются в рамках предстоящего года, Минниханов упомянул проведение заседаний Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Форума министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, фестивалей благопристойной и этнической моды, культурных программ, Казанского международного фестиваля мусульманского кино («Алтын минбар»), международных молодежных мероприятий и других событий.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Уверен, мероприятия Года «Казань – культурная столица исламского мира» станут одной из важных платформ для укрепления многопланового диалога между Россией и странами Организации исламского сотрудничества», – заключил Рустам Минниханов.

Материал подготовлен при участии заместителя генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – представителя РА по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, директора филиала АО «Телерадиокомпания «Новый век» в Москве Дины Газалиевой.

Видео: Дина Газалиева
Фото: пресс-служба Раиса РТ

