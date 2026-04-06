«Мы готовы делиться опытом»: Хуснуллин, Лавров и Минниханов анонсировали KazanForum 2026

В середине мая пройдет XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Какие новинки в этом году ждут гостей и какие темы станут центральными, обсудили на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств – членов ОИС в Москве.





Встреча руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошла сегодня в Доме приемов министерства иностранных дел России в Москве

Сергей Лавров о KazanForum: Есть хорошие заделы в сферах культуры, образования и науки

Встреча руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошла сегодня в Доме приемов Министерства иностранных дел России в Москве. Участники обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и повестку предстоящего в мае XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», на который уже рассылаются приглашения.

«Приглашения на KazanForum направляются через российские дипломатические и торговые представительства в государствах – членах ОИС. Будем рады приветствовать делегации всех ваших стран в гостеприимной Казани. Хорошие заделы есть в гуманитарных направлениях в сферах культуры, образования и науки. Активные контакты по линии духовенства, молодежных и других общественных объединений помогают мусульманам всего мира лучше узнать нашу страну», – отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров: «Приглашения на KazanForum направляются через российские дипломатические и торговые представительства в государствах – членах ОИС. Будем рады приветствовать делегации всех ваших стран в гостеприимной Казани» Фото: rais.tatarstan.ru

Важную роль в развитии партнерства России с ОИС играет Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемая Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В текущем году эта площадка стала уникальной по представительству и тематическому охвату и отмечает свое двадцатилетие, добавил он.

Темой пленарного заседания на KazanForum станут технологические и финансовые инициативы

Ключевым событием форума традиционно станет пленарное заседание, где поднимаются самые актуальные темы взаимодействия России с исламским миром.

«Буквально через месяц столица нашей республики – Казань – вновь станет центром международного диалога. В эти дни состоится XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Тема пленарного заседания – «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив», – сообщил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Буквально через месяц столица нашей республики – Казань – вновь станет центром международного диалога. В эти дни состоится XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» Фото: rais.tatarstan.ru

В прошлом году в его деловой программе приняли участие порядка 8,5 тыс. человек из 96 стран мира и 82 субъектов России. В их числе руководители более 35 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

На КаzanForum состоится ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром», а также два круглых стола, которые будут посвящены темам культурно-гуманитарного и межрелигиозного взаимодействия, а также научно-техническому и экономическому сотрудничеству России со странами исламского мира.

Важным направлением, которое обсудят на KazanForum, станет развитие медиасферы.

«На площадке KаzanForum Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир» в партнерстве с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества будет проводиться Медиафорум для представителей исламских стран. Планируется обсудить новые технологические вызовы, которые стоят перед журналистским сообществом мира в целом и Глобального Юга в частности», – пояснил он.

Марат Хуснуллин: «Уже сформирована насыщенная деловая программа, в рамках которой будут прорабатываться вопросы по самым разным отраслям, включая наше взаимодействие с исламскими странами в области строительства» Фото: rais.tatarstan.ru

Россия будет делиться опытом по восстановлению территорий

Обмен технологиями и опытом в строительной сфере станет особенно актуальной темой на KazanForum в свете событий на Ближнем Востоке, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«По решению Владимира Путина KazanForum в этом году уже в четвертый раз будет проводиться на федеральном уровне. Уже сформирована насыщенная деловая программа, в рамках которой будут прорабатываться вопросы по самым разным отраслям, включая наше взаимодействие с исламскими странами в области строительства. В текущей обстановке эта сфера особенно актуальна – когда речь идет не только о развитии, но и о постконфликтном восстановлении. Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые могут быть востребованы для восстановления разрушенных городов и инфраструктуры. Мы готовы делиться этим опытом», – подчеркнул он.

Отдельного внимания требуют вопросы развития ключевых транспортных артерий «Север – Юг» и «Запад – Восток» для обеспечения продовольственной безопасности, стабильности поставок и создания альтернативных логистических путей, добавил Хуснуллин.

Своим мнением о ситуации на Ближнем Востоке поделился Рустам Минниханов.

«К большому сожалению, именно в благословенный месяц Рамадан под прикрытием возобновившегося переговорного процесса совершен акт агрессии США и Израиля в отношении Ирана. В этой связи мы глубоко обеспокоены последовавшей эскалацией на Ближнем Востоке, ударами по территории наших уважаемых партнеров из других мусульманских государств, разрушениями инфраструктуры. Российская Федерация последовательно выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование и нормализацию обстановки в регионе», – сказал он.

При этом ушла на второй план, но никуда не делась проблема палестино-израильского конфликта, образовавшейся там гуманитарной катастрофы, а также закрытия доступа к исламской святыне – мечети Аль-Акса, добавил Раис Татарстана.

Талия Минуллина: «Исламские финансы – одна из центральных тем форума. Впервые Национальный банк России проведет такой съезд» Фото: rais.tatarstan.ru

Партнерские финансы – одна из ключевых тем форума

Впервые на KazanForum пройдет съезд центробанков стран ОИС, где ключевой темой станут партнерские финансы, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Исламские финансы – одна из центральных тем форума. Впервые Национальный банк России проведет такой съезд. Приглашены представители 24 стран. Они обсудят партнерское финансирование как драйвер развития инфраструктуры и устойчивого роста», – пояснила она.

Также на «Казань Экспо» организуют выставку инвестиционных проектов, которые предлагается реализовать в России.

«Мы собрали несколько сотен инвестиционных проектов со всех регионов России с объемом инвестиций более 1 млрд рублей. Это наш бизнес, который предлагает инвесторам из стран исламского мира стать участниками своих инициатив в технологическом и финансовом смыслах», – отметила Минуллина.

Значимой частью культурной программы обещает стать выставка «Райские сады», посвященная исламу в России, подчеркнул помощник Раиса РТ Марат Гатин Фото: rais.tatarstan.ru

На Kazan Halal Market продукцию представят Туркменистан, Иордания и другие страны

С 12 по 17 мая состоится Kazan Halal Market, где представят свою продукцию производители из разных стран.

«С каждым годом Kazan Halal Market становится все масштабнее. Там представлены продукты питания, косметика, одежда, атрибутика, аксессуары, товары для дома. В этом году там будут не только российские производители, но и Туркменистан, Иордания и другие страны», – продолжила глава АИР Татарстана.

Вновь на форум приедут и министры культуры стран исламского мира, где будет проведена церемония открытия года «Казань – культурная столица Исламского мира». Уже подтвердили участие представители Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Джибути, Иордании, Казахстана, Камеруна, Кыргызстана, Ливана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали и других стран.

Кроме того, в рамках форума состоится модный показ от дизайнеров из исламских стран. Коллекции представят дизайнеры из Малайзии, Индонезии, Марокко, Казахстана и России, добавила Минуллина.

Значимой частью культурной программы обещает стать выставка «Райские сады», посвященная исламу в России, подчеркнул помощник Раиса РТ Марат Гатин. Ее организуют Национальный музей Республики Татарстан совместно с Музеем Востока и Фондом Марджани.