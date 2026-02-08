Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором ИСЕСКО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

ИСЕСКО занимается развитием сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и коммуникаций в мусульманских странах. В организацию входят 54 государства из 57 членов Организации исламского сотрудничества. Россия имеет статус наблюдателя в ИСЕСКО с 2007 года.

В ходе встречи Раис Татарстана поблагодарил руководство ИСЕСКО за поддержку Казани, которая в 2026 году получила статус Культурной столицы исламского мира.

«Для нас большая честь принимать в 2026 году статус Культурной столицы исламского мира. Хочу еще раз выразить признательность Вам и Вашей команде за доверие и содействие», – отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также заявил о готовности республики провести Генеральную ассамблею ИСЕСКО на площадке KazanForum с участием министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, Рустам Минниханов предложил учредить под эгидой ИСЕСКО Международную премию имени Габдуллы Тукая. По его словам, это станет символичным шагом в год Культурной столицы исламского мира, который совпадает со 140-летием со дня рождения поэта.

Раис республики также пригласил главу ИСЕСКО в Казань для участия в Казанском глобальном молодежном саммите. В свою очередь, Салем бен Мухаммед Аль Малик поблагодарил Рустама Минниханова за встречу и отметил особое внимание организации к Казани в 2026 году.

«Каждый раз рад встрече с вами. Хочу заверить вас, что в этом году во всех сферах нашей организации мы будем отдавать приоритет Казани», – заявил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральный директор ИСЕСКО сообщил, что организация поддерживает инициативу по учреждению премии имени Габдуллы Тукая и в ближайшее время приступит к проработке этого вопроса. Также он выразил заинтересованность в проведении глобального молодежного саммита, отметив готовность ИСЕСКО выступить не только участником, но и соорганизатором мероприятия.

«Мы будем уделять особое внимание Казани в этом году и сделаем все, чтобы показать миру богатство культуры вашей республики», – заключил Салем бен Мухаммед Аль Малик.