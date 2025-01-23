Минниханов рассказал Патрушеву о ходе строительства МСЗ под Казанью

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня рассказал заместителю Премьер-министра России Дмитрию Патрушеву о ходе строительства завода по энергетической утилизации отходов в поселке Осиново под Казанью мощностью 550 тыс. тонн мусора в год. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Беседа состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства республики. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Дмитрий Патрушев заметил, что Татарстан представляет собой регион с развитой экономикой и высоким потенциалом роста.

«Республика Татарстан — регион с развитой экономикой и высоким потенциалом дальнейшего роста. У вас реализуются масштабные инвестиционные проекты практически во всех сферах. И в целом сохранилась положительная динамика инвестиций в 2024 году. За счет этого Татарстан является одним из лидеров по инвестиционному климату в России», — констатировал вице-премьер РФ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Отдельно хочу сказать про развитие агропрома — по объемам производства продукции вы стабильно входите в топ-5 субъектов нашей страны», — затронул профильную для него отрасль Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер добавил, что в 2024 году индекс сельхозпроизводства продолжал расти. Помимо прочего, по его оценке, Татарстан является одним из крупнейших получателей господдержки по линии АПК.

«В 2024 году из федерального бюджета вам было выделено больше 5 млрд рублей. Сопоставимая сумма предусмотрена и на 2025 год», — уточнил он.

Кроме того, в ходе встречи оказались затронуты вопросы реализации в Татарстане мероприятий национального проекта «Экология» (осуществлялся с 2019 по 2024 год) и нового нацпроекта «Экологическое благополучие» (рассчитан на 2025–2030 годы).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее сроки сдачи мусоросжигательного завода под Казанью перенесли на конец 2026 года. До этого в компании «РТ-Инвест» рассказали, что заявленная мощность МСЗ в 550 тыс. тонн мусора в год будет сохранена.

Сменившая швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova в роли основного подрядчика китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. должна поставить ключевое оборудование до мая 2025 года. В проектную документацию будут внесены корректировки.

В начале декабря 2024 года Президент России Владимир Путин поинтересовался у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы, которые планировали построить в стране, и выделенные на их возведение средства.

С 2025 года в России стартовали новые нацпроекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.