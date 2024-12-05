Путин – Мантурову: «Где заводы? Где деньги?»

Президент РФ Владимир Путин спросил у первого вице-премьера России Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы, которые планировали построить в стране.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?» - поинтересовался глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мантуров ответил, что два мусоросжигательных завода уже почти готовы, их запустят в первом квартале 2025-го, а заводы по сортировке мусора в России уже есть, причем их достаточно. Спикер также обещал, что пригласит Путина на открытие мусоросжигательных заводов, пишет РИА «Новости».

Российский лидер принял приглашение, но продолжил спрашивать у Мантурова о количестве и сроках постройки заводов. Он также поинтересовался, куда уходят деньги на строительство перерабатывающих предприятий.

«Я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» - спросил Путин.