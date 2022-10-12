Минниханов провел в Москве заседание совета директоров ПАО «Туполев»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Москве, где находится с рабочей поездкой, очередное заседание совета директоров ПАО «Туполев». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники заседания обсудили вопросы текущей деятельности предприятия и другие актуальные проблемы. Члены совета директоров также «наметили план работ на перспективу», отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал «Татар-информ», филиал ПАО «Туполев», Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, должен получить заказ от «Аэрофлота» на производство 40 авиалайнеров Ту-214. При этом Президент РТ заявлял о возможном расширении производства этих самолетов до 20 единиц в год.

Кроме того, при определенных условиях может быть налажено и производство лайнеров Ту-334. Также известно, что в качестве одного из потенциальных рынков для гражданских Ту-214 рассматривается Узбекистан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в сентябре 2021 года.