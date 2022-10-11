Сергей Майоров о визите в Узбекистан: «Нам нужно активно искать рынок для наших Ту-214»

Татарстан интересует сотрудничество с Узбекистаном в сфере машиностроения и авиапрома, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки в среднеазиатскую страну. Какие проекты могут реализовать в этих сферах, рассказал «Татар-информу» руководитель Машиностроительного кластера РТ, советник главы Минпромторга Татарстана Сергей Майоров.

Сергей Майоров: «Узбекистан всегда был “неравнодушен” к татарстанской продукции машиностроения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы же готовимся выпускать самолеты. Их надо куда-то продавать»

— Сергей Васильевич, Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Узбекистан вел переговоры о проектах по развитию машиностроения и авиапрома. Не поясните, о чем речь?

— Узбекистан всегда был «неравнодушен» к татарстанской продукции машиностроения. А теперь он начал проявлять интерес и к нашему авиастроению. Это очень хорошо. Мы же готовимся выпускать самолеты. Их надо куда-то продавать. Если мы будем производить 10 самолетов в год, посчитайте, сколько их будет. Мы выйдем на это количество ориентировочно в 2034 году.

— Как мы знаем, намерения приобрести воздушные суда есть у «Аэрофлота».

— «Аэрофлот» на Восточном форуме подписал контракт только на 40 самолетов Ту-214. Поэтому нам сейчас нужно искать рынок для наших судов. Безусловно, надо активно заниматься продвижением нашей продукции не только в республике, но и России. Потому что если мы не выйдем на объем 10 самолетов в год, мы нормальной себестоимости не достигнем. Это понятно: эффект, масштаб снижают себестоимость.

«Аэрофлот» на Восточном форуме подписал контракт только на 40 самолетов Ту-214. Поэтому нам сейчас нужно искать рынок для наших судов» Фото: © «Татар-информ»

«Особенно стараются производить легковые машины: “Начнем на своем ездить!”»

— Тема машиностроения, как вы уже упомянули, одна из точек соприкосновения двух республик.

— Продукция машиностроения традиционно вызывает интерес у наших узбекских коллег. Не случайно в Чирчике в этом году торжественно открыли технопарк (с участием технополиса «Химград», – прим. Т-и). Он получил название в честь города, который находится в 26 километрах от Ташкента.

Ну и, в принципе, эта страна подступается к роботизации, автоматизации, цифровизации своих производств. Активно осваивает аддитивные технологии (послойное выращивание, или 3D-печать, — прим. Т-и), которыми мы сегодня уже владеем. В этой части они особенно проявляют интерес к инновационному нефтегазовому оборудованию, выпускаемому на территории Татарстана. То есть спектр достаточно широкий.

— Еще в 2019 году КАМАЗ и узбекская UzAutoTrailer создали СП KAMAZ Asia Leasing для решения транспортных задач местных предприятий через лизинг.

— Наши «КАМАЗы» там продолжают работать и продолжают покупаться. Хотя понятно, что автопром узбеков, может быть, не так сильно интересует. Они теперь сами очень много машин делают – и грузовых, и автобусов, и спецтехнику. Легковые машины особенно стараются: «Начнем на своем ездить!»

«Узбекистан сегодня стремится к освоению высоких технологий» Фото: president.tatarstan.ru

«Узбекистан — стремительно богатеющая страна»

— Этим сфера интересов исчерпана?

— Узбекистан также интересует и строительный сектор. В частности, наши инновации в этой области. Имеются в виду строительные изделия, которые производит машиностроительный комплекс. Например, они обратили внимание на шинопроводы, которые выпускает компания «Питон Кама» в Нижнекамске. Кроме того, источники бесперебойного питания, которые делают там же. В принципе, Узбекистан сегодня стремительно богатеющая страна, которая стремится к освоению высоких технологий.

— Вероятно, договоренностей по ряду вопросов стороны достигли еще в ходе мартовского визита татарстанской делегации?

— Нынешний визит [можно рассматривать] как логическое продолжение [той поездки]. Но о конкретных договоренностях пока говорить рано. Визит же еще не завершен. Сегодня, 11 октября, его последний день. А итоги, я думаю, будут подводиться уже после возвращения.