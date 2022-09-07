Эксперт: Татарстан может наладить производство самолетов Ту-334

Татарстан сможет наладить производство самолетов Ту-334, если начнет массово производить Ту-214. Таким мнением поделился советник Премьер-министра РТ по авиастроительному комплексу Назир Киреев.

«Выпускать самолеты Ту-334 при отлаженном производстве Ту-214 можно тоже в больших количествах», – сообщил он.

По мнению Киреева, республика способна нарастить производство Ту-214, для этого у нее есть все возможности. «Для того чтобы нарастить [производство] Ту-214, необходимо сделать дополнительные мероприятия по переводу на крупносерийный выпуск. Сегодня производства настроены на единичный выпуск, но уже начаты работы по наращиванию выпуска до 10. Однако дело в том, что вся экономика, а самое главное, потребности авиакомпаний, требуют выхода на 20 единиц в год. Для этого нужно будет выполнить ряд мероприятий технологического характера», – отметил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее заявил, что сейчас изучается возможность производства до 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Подробнее об инициативе читайте в материале.