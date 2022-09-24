СМИ: Созданный в Казани Ту-214Р применялся против украинских военных объектов

Российская армия использовала произведенный в Казани самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что это был один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки, который недавно прошел ремонт. Из открытых данных следует, что на вооружении российской армии стоят два таких самолета.

По словам источника, разведчик «способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колонны военной техники и другие».

Ту-214Р создан на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова на базе гражданского авиалайнера Ту-214. Это совместная разработка ПАО «Туполев» и концерна радиостроения «Вега» (входит в «Радиоэлектронику»).

Самолет-разведчик оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения. Ранее машина применялась во время операции в Сирии, о чем сообщал «Татар-информ».

Как разведчики могут использоваться и оба построенных в Казани самолета Ту-214ОН, которые остались без работы после выхода России из Договора по открытому небу.