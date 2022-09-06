Минниханов рассказал о планах выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год

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В будущем власти Татарстана планируют производить 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова. Такими планами в кулуарах Восточного экономического форума поделился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Главная задача была – 10 самолетов [Ту-214] в год выпустить, но сейчас мы продвигаем идею – 20 самолетов в год. [Министр промышленности и торговли РФ] Денис Валентинович Мантуров эту задачу изучает и должен поставить. Она потребует определенных организационных, строительных [решений], большая работа. Я думаю, все это реально», – сказал Минниханов корреспонденту ТАСС.

Ранее сообщалось, что первые самолеты Ту-214 российские авиакомпании начнут получать уже в следующем году. В частности, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял, что Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова планирует выпустить в перспективе до 2025-2026 годов 20 самолетов Ту-214 для авиакомпаний России. Для этого предприятие намерено увеличить штат сотрудников.

Напомним, на фоне санкций в Россию прекратились поставки самолетов Airbus и Boeing, при этом европейские страны и США отказались от технического обслуживания и поставки запчастей для уже имеющегося в российских авиакомпаниях флота.