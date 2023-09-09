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Инфекционист сообщил, когда в Татарстане ожидать пик заболеваемости гриппом и Covid-19
Пик заболеваемости гриппом обычно приходит на зимние месяцы, однако возможно и смещение в сторону весны или осени. При этом Covid-19 нельзя спрогнозировать из-за того, что он никак не связан с сезоном. Об этом главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов рассказал в «Интервью без галстука».
«Вероятность развития эпидемии гриппа, как правило, увеличивается с наступлением холодных месяцев. Опыт последних лет показывает, что наиболее опасные месяцы – это как раз декабрь, январь и февраль. Хотя возможно смещение как в сторону осенних, так и весенних месяцев», – отметил специалист.
По его словам, в случае с коронавирусом все еще сложнее.
«Если с гриппом есть сезонность, то рост заболеваемости коронавируса, как мы видели на протяжении последних трех лет, никак не связан с сезоном», – приводятся слова Хаертынова на сайте «Татарстан-24».
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