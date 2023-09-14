Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В двух торговых центрах Казани начнут прививать от гриппа и пневмококка
В казанских торговых центрах Южный и Парк Хаус завтра, 15 сентября, откроются пункты вакцинации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
«Здесь можно будет привиться от гриппа и пневмококковой инфекции», – уточнили в горздраве.
Медики в ТЦ будут работать ежедневно с 10.00 до 20.00.
Напомним, что прививку можно сделать в поликлиниках города, а также в мобильных пунктах вакцинации около шести станций метро: Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»