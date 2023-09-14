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Руc Тат
Общество 14 сентября 2023 14:07

В двух торговых центрах Казани начнут прививать от гриппа и пневмококка

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В двух торговых центрах Казани начнут прививать от гриппа и пневмококка
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанских торговых центрах Южный и Парк Хаус завтра, 15 сентября, откроются пункты вакцинации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

«Здесь можно будет привиться от гриппа и пневмококковой инфекции», – уточнили в горздраве.

Медики в ТЦ будут работать ежедневно с 10.00 до 20.00.

Напомним, что прививку можно сделать в поликлиниках города, а также в мобильных пунктах вакцинации около шести станций метро: Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная.

#Здоровье #грипп #вакцинация
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