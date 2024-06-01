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Минниханов призвал обеспечить безопасность пребывания детей в летних лагерях
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность пребывания детей в летних лагерях.
«Сегодня во всех муниципальных образованиях республики <…> стартует летняя оздоровительная кампания в лагерях. И, конечно же, следует обеспечить их проведение на высоком организационном уровне с соблюдением всех мер безопасности», — подчеркнул Раис РТ.
«Обращаюсь к руководителям районов и городов. Дети будут находиться <…> в летних [оздоровительных] лагерях и в пришкольных. Вопросы и безопасности, вопросы и качества питания, и содержательной части нашей программы <...> должны соответствовать тому уровню, который мы требуем. Поэтому обратите внимание», — пояснил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил усилить контроль за использованием маломерных судов.
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