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Общество 1 июня 2024 14:02

Минниханов призвал обеспечить безопасность пребывания детей в летних лагерях

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Минниханов призвал обеспечить безопасность пребывания детей в летних лагерях
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность пребывания детей в летних лагерях.

«Сегодня во всех муниципальных образованиях республики <…> стартует летняя оздоровительная кампания в лагерях. И, конечно же, следует обеспечить их проведение на высоком организационном уровне с соблюдением всех мер безопасности», — подчеркнул Раис РТ.

«Обращаюсь к руководителям районов и городов. Дети будут находиться <…> в летних [оздоровительных] лагерях и в пришкольных. Вопросы и безопасности, вопросы и качества питания, и содержательной части нашей программы <...> должны соответствовать тому уровню, который мы требуем. Поэтому обратите внимание», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил усилить контроль за использованием маломерных судов.

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#Рустам Минниханов #детские лагеря
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