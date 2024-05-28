Татарстан отремонтирует лагеря в республике и Краснодарском крае

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Татарстан в текущем, 2024 году отремонтирует 14 детских лагерей на территории республики и один в Краснодарском крае. Средства на эти цели в сумме 1,3 млрд рублей выделены из бюджета республики. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Большое внимание в Республики Татарстан уделяется инфраструктуре лагерей. С 2019 года в Татарстане действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи „Лето — детям”. В 2024 году запланирован капитальный ремонт 14 объектов в 12 муниципальных образованиях РТ и одного в Краснодарском крае с выделением около 1,3 млрд рублей», — пояснил он.

Всего по этой программе с 2019 по 2023 годы капитально отремонтировано, реконструировано и построено 33 детских оздоровительных лагеря, на общую сумму 5,6 млрд рублей, сообщает Минмолодежи РТ.

Кроме того, из федерального бюджета в 2023 году выделено 36 млн рублей на строительство быстровозводимых конструкций. Был построен и благоустроен корпус вместимостью 30 мест.

В ходе ремонта идет как строительство, так и капитальный ремонт сооружений, инженерных сетей, оснащение лагерей оборудованием.