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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защиты детей
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте» с Международным днем защиты детей.
«Балаларыбыз бәхетле булсын. Бәйрәм белән, дуслар! (в переводе с татарского — „Пусть наши дети будут счастливыми. С праздником, друзья!“) С Днем защиты детей!» — написал он.
Руководитель республики также выложил видеоролик, в котором дети на русском и татарском языках говорят о своей любви к родителям и о том, чему они могут научиться у них.
«Самое ценное для родителя — это слова „Я тебя люблю!“ от своего ребенка. А самое ценное для ребенка — это его родители», — замечает в финале видео закадровый голос.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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