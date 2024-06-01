Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защиты детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте» с Международным днем защиты детей.

«Балаларыбыз бәхетле булсын. Бәйрәм белән, дуслар! (в переводе с татарского — „Пусть наши дети будут счастливыми. С праздником, друзья!“) С Днем защиты детей!» — написал он.

Руководитель республики также выложил видеоролик, в котором дети на русском и татарском языках говорят о своей любви к родителям и о том, чему они могут научиться у них.

«Самое ценное для родителя — это слова „Я тебя люблю!“ от своего ребенка. А самое ценное для ребенка — это его родители», — замечает в финале видео закадровый голос.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.